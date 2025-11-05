Advertisement
NHAI Recruitment 2025: सरकारी नौकरी और मोटी सैलरी का डबल धमाका! 1.77 लाख रुपये तक की जॉब के लिए फटाफट करें Apply, जानें क्या है प्रोसेस?

NHAI Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके पास एक अच्छा मौका है. जल्द आवेदन कर लें कहीं 1.77 लाख रुपये तक की मंथली सैलरी वाली नौकरी हाथ से निकल सकती है. आइए जानते हैं कि आवेदन के लिए किन योग्यता की जरूरत होगी.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 05, 2025, 11:36 AM IST
NHAI Recruitment 2025: सरकारी नौकरी और मोटी सैलरी का डबल धमाका! 1.77 लाख रुपये तक की जॉब के लिए फटाफट करें Apply, जानें क्या है प्रोसेस?

NHAI Recruitment 2025: सरकारी नौकरी.... क्या ये टैग आपको भी चाहिए और इसके लिए अलग-अलग क्षेत्र में ट्राई कर रहे हैं? अगर हां, तो एक बार अपनी किस्मत को मोटी सैलरी वाली सरकारी नौकरी पाने के लिए अपना सकते हैं. दरअसल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की ओर से एक अच्छे-खासे सैलरी वाली नौकरी हासिल करने का मौका दिया जा रहा है. हाल ही में एनएचएआई ने विभिन्न पदों के लिए भर्ती निकाली थी जिसके लिए आवेदन की लास्ट तारीख करीब है. अकाउंटेंट, डिप्टी मैनेजर और स्टेनोग्राफर जैसे पद खाली हैं जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि कैसे और कहां से आप आवेदन कर सकते हैं और किन-किन योग्यता की जरूरत हो सकती है.

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से भर्ती के आवेदन की प्रक्रिया को 30 अक्टूबर 2025 से शुरू कर दिया गया था जिसके लिए उम्मीदवार के पास 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं. लास्ट तारीख तक रुकने की जगह जल्दी से आवेदन कर लें. सभी पद भर्ती के लिए योग्यताएं अलग-अलग हैं.

  • अकाउंटेंट के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास बैचलर डिग्री या CA/CMA होना चाहिए.
  • डिप्टी मैनेजर के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास एमबीए (फाइनेंस) या मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (फाइनेंस) की डिग्री होनी चाहिए.
  • जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए हिंदी में मास्टर्स डिग्री जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी रहा हो. ऐसा ही अंग्रेजी में होने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिसमें हिंदी कंपलसरी रहा हो.
  • लाइब्रेरी एंड इनफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी साइंस की बैचलर डिग्री जरूरी है.
  • स्टेनोग्राफर के लिए बैचलर डिग्री जरूरी है और 5 मिनट में हिंदी या फिर इंग्लिश शॉर्टहैंड की स्पीड जरूरी है.

कैसे करें आवेदन?

नेशनल हाईवे अथॉरिटी की नौकरी के लिए 28 से 30 उम्र के उम्मीदवार आवेदन के लिए योग्य हैं. अप्लाई के लिए उम्मीदवार को शनल हाईवे अथॉरिटी के नौकरी सेक्शन में जाना होगा. यहां आवेदन का लिंक शो होगा. आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉगिन कर सकेंगे. फॉर्म भरने के बाद फोटो और हस्ताक्षर का स्कैन अपलोड कर दें. एप्लिकेशन फीस को सब्मिट करने के बाद फॉर्म भी सब्मिट कर दें. आखिर में प्रिंट आउट भी निकाल लें.

ये भी पढ़ें- Interview Tips: नौकरी से पहले इंटरव्यू का रहता है स्ट्रेस? न हो परेशान, काम आ सकता है ‘7-38-55’ फॉर्मूला, जानें क्या है ये?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

