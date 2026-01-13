NHAI Bharti 2026: बिना परीक्षा के सरकारी नौकरी... नेशनल हाईवे अथॉरिटी में भर्ती आवेदन शुरू, 9 फरवरी तक मौका!

NHAI Recruitment 2026: 12वीं पास हो जाने के बाद कौन सा कोर्स करें या किस क्षेत्र में पढ़ाई करें कि सरकारी नौकरी हासिल हो सके, ये सवाल अक्सर छात्रों के बीच रहता है. आमतौर पर भारतीय छात्रों को सरकारी नौकरी हासिल करनी होती है जो अच्छे खासे सैलरी पैकेज के साथ हो. हालांकि, कई सरकारी नौकरी के लिए डिग्री के साथ लिखित परीक्षा देना और उसमें पास होना जरूरी होता है. अगर आप उनमें से हैं जो बिना किसी परीक्षा दिए सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो मौका अच्छा है और उसका फायदा जल्द से जल्द उठा लीजिए. दरअसल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) में कई भर्तियां निकली है. इसके तहत डिप्टी मैनेजर पद के लिए 9 फरवरी 2026 तक आवेदन करने का मौका मिल रहा है.

टेक्निकल डिपार्टमेंट में डिप्टी मैनेजर पद पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार NHAI की ऑफिशियल वेबसाइट nhai.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं. 9 जनवरी से आवेदन की विंडो ओपन है और इसके लिए लास्ट डेट 9 फरवरी 2026 है. शाम 6 बजे तक एप्लिकेशन प्रोसेस पूरा कर सकते हैं. आइए योग्यता और आवेदन प्रक्रिया जानते हैं.

किन योग्यता की जरूरत?

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री जरूरी.

सिविल इंजीनियरिंग में GATE परीक्षा का स्कोरकार्ड जरूरी.

अधिकतम उम्र 30 साल तक होनी चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट मिलेगी.

क्या है चयन प्रक्रिया और सैलरी?

किसी भी तरह की लिखित परीक्षा नहीं होगी. हालांकि, गेट 2025 स्कोर के माध्यम से चयन किया जाएगा. चयनित उम्मीदवार को लेवल 10 के आधार पर 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये तक प्रतिमाह सैलरी मिल सकती है.

कैसे करें अप्लाई?

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट nhai.gov.in पर जाएं. होमपेज पर ‘About Us’ शो होगा उस पर क्लिक करें. इसके बाद ‘Recruitment’ पर जाएं जहां ‘Vacancies’ शो होगा. टैब करने के बाद ‘current’ पर क्लिक करें तो भर्ती का नोटिफिकेशन शो होगा. ‘Deputy Manager (Technical)’ नोटिफिकेशन पर क्लिक करें. इसके बाद स्क्रीन पर फॉर्म शो हो जाएगा उसमें मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर करें. मांगे जा रहे डॉक्यूमेंट्स को सब्मिट कर दें और फिर सभी डिटेल्स को पढ़ लें. फॉर्म का प्रीव्यू करने के बाद सब्मिट बटन पर क्लिक करें. आखिर में आवेदन पत्र के कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

