NHIDCL Recruitment 2026: सरकारी कंपनी में बंपर भर्ती! ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका, 80 हजार होगी मंथली सैलरी

NHIDCL Recruitment 2026 Notification: भारत सरकार की कंपनी में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (NHIDCL) ने स्टेट स्पेसिफिक ग्रेजुएट स्कीम (SSGS) के अंतर्गत एसोसिएट के कुल 64 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट nhidcl.com पर जाकर तय लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकते हैं.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार IITs, NITs या टॉप 100 NIRF रैंकिंग वाले संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन या इससे समकक्ष डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा कैंडिडेट्स के पास अन्य निर्धारित पात्रता होनी चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 30 साल निर्धारित किया गया है.

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 70,000 से 80,000 रुपये प्रति महीने होगी.

ऐसे करें आवेदन:

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nhidcl.com पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर को सही साइज और फॉन्ट में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें (यदि लागू हो).

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

