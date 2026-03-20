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NHIDCL Recruitment: 45 साल तक के उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी... 2.75 लाख रुपये तक सैलरी, योग्यता से आवेदन प्रोसेस तक सब डिटेल्स यहां

NHDCIL Young Professional Recruitment: अगर आपकी उम्र 35 साल, 40 साल या 45 साल है तो आपके लिए शानदार मौका है. भारत सरकार की कंपनी में वैकेंसी है जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आइए NHDCIL यंग प्रोफेशनल भर्ती से संबंधित डिटेल्स जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 20, 2026, 04:44 PM IST
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NHIDCL Recruitment: 45 साल तक के उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी... 2.75 लाख रुपये तक सैलरी, योग्यता से आवेदन प्रोसेस तक सब डिटेल्स यहां

NHIDCL Young Professional Recruitment: अगर उम्र ज्यादा होने के कारण सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो जरा एक बार इस लेटेस्ट भर्ती के बारे में जान लीजिए. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की कंपनी में 45 साल तक के उम्र वालों के लिए नौकरी है. नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHIDCL) की ओर से यंग प्रोफेशनल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसके तहत 45 साल तक के उम्र वाले आवेदन कर सकते हैं. एसोसिएट के लिए 30 साल आयु सीमा है. सीनियर एसोसिएट के लिए 40 साल और कंसल्टेंट के लिए 45 साल तक आयु सीमा तय की गई है. 18 मार्च 2026 से आवेदन प्रक्रिया शुरू है और योग्य उम्मीदवार 14 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाना होगा. कुल 37 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र जारी किया गया है. अलग-अलग डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी निकली है.

किस पद पर कितनी भर्ती?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की कंपनी, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHIDCL) में विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है. कुल 37 वैकेंसी है जिसके लिए योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के 10 पद, टेक्निकल के 10, हम्यूमन रिसोर्स के 4, फाइनेंस के 7, लीगल के 3 और इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी के 3 पदों पर भर्ती निकली है.

किन योग्यता की जरूरत?

NHIDCL यंग प्रोफेशनल भर्ती के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है और इसके लिए योग्यता की मांग भी अलग-अलग है. कंस्ट्रक्शन पद के लिए कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में मास्टर्स या उसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए. टेक्निकल फील्ड के लिए आवेदन करना है तो सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए. एसोसिएट ह्यूमन रिसोर्स में आवेदन के लिए एमबीए इन एचआर डिग्री होनी चाहिए. लीगल के लिए LLM ग्रेजुएट और आईटी के लिए बी.ई या बीटेक डिग्री होनी जरूरी है. इन सबके अलावा अनुभव की भी मांग की गई है. 

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कौन कर सकता है अप्लाई?

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.nhidcl.com पर जाएं.

  2. होमपेज पर ‘NHIDCL Young Professional Recruitment’ शो होगा.

  3. उस पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपनाएं.

  4. नाम, फोन नंबर, जन्म तिथि समेत अन्य डिटेल्स दर्ज करें.

  5. इसके बाद लॉगिन करें और फिर आवेदन पत्र शो हो जाएगा.

  6. आवेदन पत्र में मांगी जा रही डिटेल्स को दर्ज करें.

  7. फोटो, सिग्नेचर आदि डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करें.

  8. आवेदन पत्र पर दर्ज की गई सभी डिटेल्स एक बार चेक कर लें.

  9. आवेदन फीस जमा करने के बाद फॉर्म को सबमिट करें.

  10. इसका प्रिंट आउट निकाल लें और फॉर्म के कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड भी कर सकते हैं. 

 

कितनी सैलरी?

एसोसिएट पद के लिए 70,000 रुपये से 80,000 रुपये तक सैलरी है. सीनियर एसोसिएट पद के लिए 80,000 रुपये से 1,50,000 रुपये और कंसल्टेंट पद के लिए 1,50,000 रुपये से 2,75,000 रुपये तक सैलरी हो सकती है. अधिक जानकारी और अन्य अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Gate 2026 परीक्षा पास करने वालों के लिए सरकारी नौकरी... 13 अप्रैल तक मौका, मिल सकेगा 21 लाख रुपये का सालाना पैकेज

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

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