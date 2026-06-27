/NHSRCL Recruitment 2026: भारत की पहली बुलेट ट्रेन में नौकरी का सुनहरा मौका! ₹1.25 लाख तक मिलेगी सैलरी, 200+ पदों पर भर्ती

NHSRCL Recruitment 2026: क्या आप भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना में काम करने का सपना देखते हैं? क्या आप ऐसी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, जहां अच्छी सैलरी के साथ देश के सबसे महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का मौका मिले? अगर हां, तो आपके लिए शानदार अवसर है. नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 224 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.
चयनित अभ्यर्थियों को पद के अनुसार हर महीने 40,000 से 1.25 लाख रुपये तक सैलरी दी जाएगी. इसके अलावा उन्हें केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार अन्य भत्तों और सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा. ये भर्ती केवल नौकरी पाने का मौका नहीं है, बल्कि भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से जुड़कर देश के आधुनिक रेल नेटवर्क का हिस्सा बनने का भी सुनहरा अवसर है. ऐसे में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं कौन आवेदन कर सकता है, कितनी है आयु सीमा, क्या है चयन प्रक्रिया और आवेदन की लास्ट कौन सी है?
NHSRCL भर्ती अभियान के तहत कुल 224 पदों में 209 पद नॉन-एग्जीक्यूटिव (Non-Executive) और 15 पद एग्जीक्यूटिव (Executive) कैटेगरी के हैं. कई तकनीकी और परिचालन पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी जिनमे प्रमुख पद- जूनियर इंजीनियर, स्टेशन मैनेजर, ट्रेन मैनेजर, ऑपरेशन कंट्रोलर, आईटी (IT) विभाग के पद समेत सेफ्टी विभाग के पद अन्य एग्जीक्यूटिव और नॉन-एग्जीक्यूटिव पद शामिल हैं. चयनित उम्मीदवारों को भारत की पहली हाई-स्पीड रेल परियोजना में काम करने का अवसर मिलेगा, जहां वो देश के आधुनिक रेल नेटवर्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
भर्ती अभियान के तहत 209 नॉन-एग्जीक्यूटिव और 15 एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती के लिए होने वाले आवेदन की शुरुआत 15 जून 2026 से हो चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 14 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए NHSRCL की ऑफिशियल वेबसाइट www.nhsrcl.in पर जाना होगा. यहां जाकर आवेदन कर सकते हैं.
शैक्षणिक योग्यता की बात करें को ये पद के अनुसार अलग-अलग तय की गई है. अधिकांश तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित ट्रेड या सब्जेक्ट में डिप्लोमा, बीई (BE) या बीटेक (BTech) की डिग्री होना जरूरी है. वहीं, कुछ स्पेशल पदों पर ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा सकती है जिनके पास संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव हो.
आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 45 साल तय की गई है. हालांकि, SC, ST, OBC और अन्य आरक्षित कैटेहरी के अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी. अधिक जानकारी या अन्य अपडेट के लिए उम्मीदवार NHSRCL की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.