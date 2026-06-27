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NHSRCL Recruitment 2026: भारत की पहली बुलेट ट्रेन में नौकरी का सुनहरा मौका! ₹1.25 लाख तक मिलेगी सैलरी, 200+ पदों पर भर्ती

NHSRCL Recruitment 2026: अगर आप रेलवे सेक्टर में अच्छी सैलरी वाली नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए शानदार मौका है. भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम कर रही नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 200 से अधिक पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है.

Written BySimran Singh
Published: Jun 27, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:17 AM IST
NHSRCL Recruitment 2026: भारत की पहली बुलेट ट्रेन में नौकरी का सुनहरा मौका! ₹1.25 लाख तक मिलेगी सैलरी, 200+ पदों पर भर्ती
Image Credit: NHSRCL Recruitment 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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