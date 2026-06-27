/NHSRCL Recruitment 2026: भारत की पहली बुलेट ट्रेन में नौकरी का सुनहरा मौका! ₹1.25 लाख तक मिलेगी सैलरी, 200+ पदों पर भर्ती

चयनित अभ्यर्थियों को पद के अनुसार हर महीने 40,000 से 1.25 लाख रुपये तक सैलरी दी जाएगी. इसके अलावा उन्हें केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार अन्य भत्तों और सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा. ये भर्ती केवल नौकरी पाने का मौका नहीं है, बल्कि भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से जुड़कर देश के आधुनिक रेल नेटवर्क का हिस्सा बनने का भी सुनहरा अवसर है. ऐसे में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं कौन आवेदन कर सकता है, कितनी है आयु सीमा, क्या है चयन प्रक्रिया और आवेदन की लास्ट कौन सी है?