NIA Recruitment 2025: एनआईए ने डाटा एंट्री ऑपरेटर और लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों पर निकाली भर्ती, जल्दी करें आवेदन, लास्ट डेट नजदीक

NIA Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने देश भर में डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) और लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) के विभिन्न 40 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया बीते 11 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो उम्मीदवार जारी पदों के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वे नोटिफिकेशन जारी होने के 45 दिनों के अंदर आवेदन कर सकते हैं.

इन 40 पदों पर निकली वैकेंसी

डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) - 35 पद

लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) - 05 पद

इतनी होगी सैलरी

डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) - 29,200 से 92,300 रुपये प्रति महीने

लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) - 19,900 से 63,200 रुपये प्रति महीने

जानकारी के लिए बता दें, उम्मीदवार भर्ती, योग्यता, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

