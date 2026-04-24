NIA में शामिल होने का सुनहरा मौका! देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी में निकली भर्ती; बिना ऑनलाइन फॉर्म भरे ऐसे पाएं सरकारी नौकरी

NIA recruitment 2026: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कई पदों पर भर्ती का मौका दिया है. इस भर्ती के तहत कुल 29 पद भरे जाएंगे. इसमें असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, क्लर्क और अन्य पद शामिल हैं. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये अच्छा अवसर है. खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन करना होगा. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उम्मीदवारों को 18 मई 2026 तक अपना फॉर्म जमा करना होगा.

अगर पदों की बात करें तो अलग-अलग कैटेगरी में वैकेंसी निकाली गई है. सेक्शन ऑफिसर या ऑफिस सुपरिटेंडेंट के 3 पद हैं. असिस्टेंट के भी 3 पद भरे जाएंगे. स्टेनोग्राफर ग्रेड-I के लिए सबसे ज्यादा 14 सीटें हैं. इसके अलावा अपर डिविजन क्लर्क (UDC) के 3 पद हैं. लोअर डिविजन क्लर्क (LDC) के लिए 6 पद रखे गए हैं. उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

कैसे करें आवेदन?

आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को एनआईए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां भर्ती से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलेगा. उसी में आवेदन फॉर्म दिया गया है. फॉर्म को डाउनलोड करें. उसका प्रिंट निकाल लें. इसके बाद फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यान से भरें. कोई भी गलती न करें. क्योंकि गलत जानकारी से फॉर्म रद्द हो सकता है.

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कौन से हैं जरूरी दस्तावेज?

फॉर्म भरने के बाद जरूरी दस्तावेज भी साथ में लगाना जरूरी है. जैसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र आदि. सभी कागजों को एक साथ लगाकर एक लिफाफे में रखें. इसके बाद इस लिफाफे को तय पते पर भेजना होगा. पता है डीआईजी (प्रशासन), एनआईए मुख्यालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003. ध्यान रखें कि आपका फॉर्म अंतिम तारीख से पहले पहुंच जाना चाहिए.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लें. इसमें योग्यता, उम्र सीमा और अन्य जरूरी शर्तों की जानकारी दी गई है. अधूरी जानकारी के साथ फॉर्म न भेजें. समय पर आवेदन करना बहुत जरूरी है. क्योंकि 18 मई के बाद भेजे गए फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इसलिए बिना देरी किए जल्द आवेदन करें.

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