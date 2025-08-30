NIACL Recruitment 2025: निकल जाएगा मौका! एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के 550 पदों के लिए जल्दी करें आवेदन, अब कुछ ही घंटे बाकी

NIACL AO Recruitment 2025 Notification: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है. न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL) ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AO) (सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ) (स्केल - I) के विभिन्न 550 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 अगस्त, 2025 से शुरू हो गई थी और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट newindia.co.in पर जाकर तुरंत आवेदन कर दें, क्योंकि कल शनिवार को आवेदन विंडो बंद हो जाएगा, जिसके बाद कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकेंगे.

इन 550 पदों पर निकली भर्ती

जनरलिस्ट (Generalist) - 193 पद Add Zee News as a Preferred Source

रिस्क इंजीनियर - 50 पद

ऑटोमोबाइल इंजीनियर - 75 पद

लीगल स्पेशलिस्ट - 50 पद

अकाउंट्स स्पेशलिस्ट - 25 पद

एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (हेल्थ) - 50 पद

आईटी स्पेशलिस्ट - 25 पद

बिजनेस एनालिस्ट - 75 पद

एक्चुअरियल स्पेशलिस्ट - 05 पद

कंपनी सेक्रेटरी - 02 पद

रेलवे में नौकरी का सुनहरा मौका,3518 पदों पर निकली भर्ती,लास्ट डेट से पहले करें आवेदन

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन फॉर्म में स्वीकार किया जाएगा. जिसके मुताबिक, कैंडिडेट्स को 850 रुपये प्सल GST का भुगतान करना होगा. वहीं, SC, ST और PwBD वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को 100 रुपये प्लस GST आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे.

आयु सीमा

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 30 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 1 अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार आवेदन शुल्क में छूट दी जाएगी.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट newindia.co.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद Recruitment of Administrative Officers 2025 लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

जानकारी के लिए बता दें, NIACL AO भर्ती परीक्षा दो फेज में आयोजित की जाएगी. पहला फेज (Phase-I) एक ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन एग्जाम होगा, जो 14 सितंबर, 2025 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. फेज-1 में सफल होने वाले उम्मीदवारों को ही दूसरे फेज (Phase-II) की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 29 अक्टूबर, 2025 को होगी.

ऑयल इंडिया में निकली बंपर वैकेंसी,26 सितंबर से पहले करें आवेदन,2.2 लाख तक होगी सैलरी