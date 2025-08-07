NIACL AO Notification OUT: इस सरकारी कंपनी में भरे जाने हैं 550 पद, आज से हो गए आवेदन शुरू

newindia.co.in recruitment: न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL) ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AO) पदों के लिए 550 वैकेंसी निकाली हैं. यह भर्ती दो तरह के पदों के लिए है – जनरलिस्ट (सामान्य) और स्पेशलिस्ट (एक्सपर्ट) कैटेगरी. जिन उम्मीदवारों का सपना है कि वे बीमा क्षेत्र में सरकारी नौकरी करें, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है. इच्छुक उम्मीदवार NIACL की आधिकारिक वेबसाइट www.newindia.co.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

कब से कर सकते हैं अप्लाई?

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज 7 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है. हालांकि, डिटेल जानकारी देने वाला पूरा नोटिफिकेशन PDF जल्द ही NIACL की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा. उसमें सभी जरूरी जानकारियां जैसे पात्रता मानदंड (eligibility), आयु सीमा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैटेगरी वाइज पदों की संख्या और आवेदन फीस आदि दी जाएंगी. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करते रहें और नोटिफिकेशन आते ही ध्यान से पढ़ें.

कितने फेज में होगी भर्ती परीक्षा?

NIACL AO भर्ती परीक्षा दो फेज में होगी. पहला फेज (Phase-I) एक ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसे 14 सितंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा. इसमें सफल उम्मीदवारों को दूसरे फेज (Phase-II) की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 29 अक्टूबर 2025 को होगी. इस फेज में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह के सवाल होंगे. उम्मीदवारों को अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ताकि समय पर अच्छे से तैयारी पूरी हो सके.

कितने पदों पर निकली हैं भर्ती?

इस बार जो 550 पद निकले हैं, वे अलग-अलग रीजन में बांटे गए हैं. इनमें जनरलिस्ट के अलावा लीगल (कानून), अकाउंट्स (लेखा), हेल्थ (स्वास्थ्य), और आईटी (टेक्नीशियन) से जुड़े स्पेशलिस्ट पद शामिल हैं. उम्मीदवारों को चाहिए कि वे अपने फील्ड और योग्यता के मुताबिक सही पद का चयन करें और आवेदन करें. आवेदन से पहले पात्रता मानदंड ध्यान से पढ़ना जरूरी है ताकि आगे चलकर कोई परेशानी न हो.

आयु सीमा: आपकी आयु 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए. एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु में छूट दी जाती है.

जरूरी एजुकेशन: सामान्यज्ञ (Generalist) पद के लिए आपको 60 फीसदी नंबरों के साथ ग्रेजुएट या पोस्टग्रेजुएट होना चाहिए. एससी, एसटी, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 55 फीसदी नंबर जरूरी हैं. अकाउंटेंट पद के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, ग्रेजुएट या अंडरग्रेजुएट डिग्री और 60 प्रतिशत नंबरों के साथ होना चाहिए. एससी, एसटी, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 55 प्रतिशत नंबर जरूरी हैं.

New India Assurance Company Limited भारत सरकार के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी है. इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और यह 1973 में नेशनलाइज्ड की गई थी. इसका मुख्यालय मुंबई में है. यह देश की उन पांच सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में से एक है, जो पूरी तरह भारत सरकार के स्वामित्व में है और इसका वर्कफील्ड भारत के अलावा विदेशों में भी फैला हुआ है.

इसलिए यदि आप बीमा क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो NIACL AO 2025 आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है. समय रहते आवेदन करें, नोटिफिकेशन पर नजर रखें और परीक्षा की तैयारी में अभी से जुट जाएं.

