NICL AO Mains Result 2025 OUT: एनआईसीएल एओ मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, फटाफट ऐसे डाउनलोड करें मार्कशीट

NICL AO Mains Result 2025 Download Process: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) की ओर से अलग-अलग विषयों के लिए एओ मुख्य परीक्षा 31 अगस्त को आयोजित की गई थी. सूचना प्रौद्योगिकी (IT), जर्नलिस्ट, वित्त, डॉक्टर (MBBS), ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स और लीगल के लिए AO मुख्य परीक्षा हुई थी जिसके परिणाम की घोषणा कर दी गई है. इस परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट को चेक कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि कैसे और किस तरह से आप मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं.

कहां से चेक करें AO मुख्य परीक्षा रिजल्ट 2025?

एनआईसीएल एओ मेन्स परीक्षा के रिजल्ट को आप आधिकारिक वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in पर चेक कर सकते हैं. यहां स्कोर कार्ड के अलावा शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों की सूची का पीडीएफ भी जारी कर दिया गया है जिसे सरल स्टेप्स अपनाकर डाउनलोड कर सकते हैं. आपका नाम मेरिट लिस्ट में है या नहीं, ये भी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं.

NICL AO Mains Result: कैसे करें डाउनलोड?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in पर जाएं. होमपेज पर NICL AO Mains Result 2025 का लिंक दिखेगा उस पर क्लिक करें. इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा उसमें रोल नंबर और पासवर्ड एंटर करें. लॉगिन के बाद स्क्रीन पर एनआईसीएल एओ मुख्य परीक्षा का रिजल्ट शो हो जाएगा. यहां डाउनलोड और प्रिंट का ऑप्शन होगा जिस पर क्लिक कर सकते हैं.

इस प्रोसेस को अपनाते हुए नीचे की ओर मेरिट लिस्ट भी दिख सकती है. आपका उस लिस्ट में नाम है या नहीं ये मेरिट लिस्ट के जरिए चेक कर सकते हैं. इसके लिए ‘NICL AO Mains merit list 2025 PDF link’ पर क्लिक करना होगा. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर दिख रहे नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. मुख्य परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार के लिए 26 नवंबर 2025 को इंटरव्यू होगा.

