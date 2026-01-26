NIRDPR Recruitment 2026: 50 साल में सरकारी नौकरी! कैपिटल बिल्डिंग कंसल्टेंट के पदों पर निकली नई वैकेंसी, 75 हजार होगी सैलरी

NIRDPR Recruitment 2026 Notification: सरकारी नौकरी की बेहतर तलाश में जुटे लोगों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज (NIRDPR) ने कैपिटल बिल्डिंग कंसल्टेंट के कुल 98 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 29 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे जल्द से जल्द आधिकारिक वेबसाइट career.nirdpr.in पर जाकर तय लास्ट डेट तक अप्लाई कर दें, क्योंकि इसके बाद आपके हाथ से एक सुनहरा मौका निकल जाएगा.

इन 98 पदों पर निकली वैकेंसी-

सीनियर कैपिटल बिल्डिंग कंसल्टेंट - 10 पद Add Zee News as a Preferred Source

कैपिटल बिल्डिंग कंसल्टेंट - 88 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए. इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास संबंधित पद अनुसार अन्य निर्धारित पात्रता भी होनी चाहिए.

इतनी होगी मंथली सैलरी

सीनियर कैपिटल बिल्डिंग कंसल्टेंट - 75,000 रुपये

कैपिटल बिल्डिंग कंसल्टेंट - 60,000 रुपये

ये भी पढ़ें: IRCTC Recruitment 2026: रेलवे की बड़ी भर्ती! हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर पदों पर निकली वैकेंसी, डायरेक्ट इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन

आयु सीमा

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 50 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 31.12.2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क

जनरल/OBC/EWS - 300 रुपये

SC/ST/PWD - नि:शुल्क

ऐसे करें आवेदन-

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट career.nirdpr.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद पद अनुसार संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर को सही साइज और फॉन्ट में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार वैकेंसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

Senior Capacity Building Consultant आवेदन डायरेक्ट लिंक

Capacity Building Consultant आवेदन डायरेक्ट लिंक

ये भी पढ़ें: CBI Recruitment 2026: ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी! सेंट्रल बैंक में 350 पदों पर भर्ती शुरू, जानें कितनी होगी सैलरी