Advertisement
trendingNow13087382
Hindi NewsनौकरीNIRDPR Recruitment 2026: 50 साल में सरकारी नौकरी! कैपिटल बिल्डिंग कंसल्टेंट के पदों पर निकली नई वैकेंसी, 75 हजार होगी सैलरी

NIRDPR Recruitment 2026: 50 साल में सरकारी नौकरी! कैपिटल बिल्डिंग कंसल्टेंट के पदों पर निकली नई वैकेंसी, 75 हजार होगी सैलरी

NIRDPR Recruitment 2026 Vacancy: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज (NIRDPR) ने सीनियर कैपिटल बिल्डिंग कंसल्टेंट और कैपिटल बिल्डिंग कंसल्टेंट के पदों पर वैकेंसी निकाली है. उम्मीदवाक 29 जनवरी, 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट career.nirdpr.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 26, 2026, 09:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NIRDPR Recruitment 2026: 50 साल में सरकारी नौकरी! कैपिटल बिल्डिंग कंसल्टेंट के पदों पर निकली नई वैकेंसी, 75 हजार होगी सैलरी

NIRDPR Recruitment 2026 Notification: सरकारी नौकरी की बेहतर तलाश में जुटे लोगों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज (NIRDPR) ने कैपिटल बिल्डिंग कंसल्टेंट के कुल 98 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 29 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे जल्द से जल्द आधिकारिक  वेबसाइट career.nirdpr.in पर जाकर तय लास्ट डेट तक अप्लाई कर दें, क्योंकि इसके बाद आपके हाथ से एक सुनहरा मौका निकल जाएगा. 

इन 98 पदों पर निकली वैकेंसी-

  • सीनियर कैपिटल बिल्डिंग कंसल्टेंट - 10 पद

    Add Zee News as a Preferred Source

  • कैपिटल बिल्डिंग कंसल्टेंट - 88 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए. इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास संबंधित पद अनुसार अन्य निर्धारित पात्रता भी होनी चाहिए. 

इतनी होगी मंथली सैलरी

  • सीनियर कैपिटल बिल्डिंग कंसल्टेंट - 75,000 रुपये 

  • कैपिटल बिल्डिंग कंसल्टेंट - 60,000 रुपये 

ये भी पढ़ें: IRCTC Recruitment 2026: रेलवे की बड़ी भर्ती! हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर पदों पर निकली वैकेंसी, डायरेक्ट इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन

आयु सीमा 
अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 50 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 31.12.2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

आवेदन शुल्क 

  • जनरल/OBC/EWS - 300 रुपये 

  • SC/ST/PWD - नि:शुल्क

ऐसे करें आवेदन-
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट career.nirdpr.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद पद अनुसार संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर को सही साइज और फॉन्ट में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार वैकेंसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

Senior Capacity Building Consultant आवेदन डायरेक्ट लिंक

Capacity Building Consultant आवेदन डायरेक्ट लिंक

ये भी पढ़ें: CBI Recruitment 2026: ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी! सेंट्रल बैंक में 350 पदों पर भर्ती शुरू, जानें कितनी होगी सैलरी

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

NIRDPR Recruitment 2026

Trending news

तो क्या अब लेफ्ट ज्वाइन करेंगे शशि थरूर? टेंशन में आ गया कांग्रेस हाईकमान! हुआ सतर्क
Shashi Tharoor
तो क्या अब लेफ्ट ज्वाइन करेंगे शशि थरूर? टेंशन में आ गया कांग्रेस हाईकमान! हुआ सतर्क
IAF की स्ट्राइक से रोने लगा था पाक, ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मांगी थी रहम की भीख
Pakistan
IAF की स्ट्राइक से रोने लगा था पाक, ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मांगी थी रहम की भीख
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तिरंगा लहराया, पंजाब में शासन संबंधी सुधारों का जिक्र
Punjab news
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तिरंगा लहराया, पंजाब में शासन संबंधी सुधारों का जिक्र
IMD Alert: बर्फबारी का थर्ड डिग्री टॉर्चर तो अब दिखेगा, पहाड़-मैदान पर बरपेगा कहर
IMD Alert
IMD Alert: बर्फबारी का थर्ड डिग्री टॉर्चर तो अब दिखेगा, पहाड़-मैदान पर बरपेगा कहर
BMC में 12 GEN Z कॉर्पोरेटर, सूची में डॉक्टर, MBA, डिजाइनर; लड़कियों ने मारी बाजी
bmc
BMC में 12 GEN Z कॉर्पोरेटर, सूची में डॉक्टर, MBA, डिजाइनर; लड़कियों ने मारी बाजी
Zee News के वरिष्ठ पत्रकार खालिद हुसैन को मिला सम्मान, J&k सरकार ने दिया UT अवार्ड
Jammu and Kashmir news
Zee News के वरिष्ठ पत्रकार खालिद हुसैन को मिला सम्मान, J&k सरकार ने दिया UT अवार्ड
26 जनवरी की परेड में राहुल-खरगे को मिली तीसरी लाइन में जगह, तो भड़की कांग्रेस
Republic Day
26 जनवरी की परेड में राहुल-खरगे को मिली तीसरी लाइन में जगह, तो भड़की कांग्रेस
जिस राफेल को PAK ने किया था गिराने का दावा, उसने 900 किमी की रफ्तार से चीरा आकाश
Republic Day
जिस राफेल को PAK ने किया था गिराने का दावा, उसने 900 किमी की रफ्तार से चीरा आकाश
Mumbai News: 'फिर ऐसा किया तो...', तिरंगा यात्रा निकाल रहे बच्चों के साथ गाली-गलौज
Mumbai News
Mumbai News: 'फिर ऐसा किया तो...', तिरंगा यात्रा निकाल रहे बच्चों के साथ गाली-गलौज
कभी था ट्रक ड्राइवर, अब नाचता है ISI के इशारों पर; कौन है रंजीत सिंह उर्फ नीटा?
Punjab
कभी था ट्रक ड्राइवर, अब नाचता है ISI के इशारों पर; कौन है रंजीत सिंह उर्फ नीटा?