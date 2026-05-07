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Hindi NewsनौकरीNIT में पावरफुल पद पाने का सुनहरा मौका! 2.10 लाख रुपये महीना सैलरी और खास भत्ते; यहां देखें डिटेल

NIT में 'पावरफुल' पद पाने का सुनहरा मौका! 2.10 लाख रुपये महीना सैलरी और खास भत्ते; यहां देखें डिटेल

NIT Director Recruitment 2026: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने दिल्ली और केरल सहित कई केंद्रों पर निदेशक पद के लिए भर्ती निकाली है, जिसमें 2.10 लाख रुपये महीने वेतन मिलता है. आज हम इस खबर में इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बताएंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 07, 2026, 08:27 AM IST
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NIT में 'पावरफुल' पद पाने का सुनहरा मौका! 2.10 लाख रुपये महीना सैलरी और खास भत्ते; यहां देखें डिटेल

NIT Director Recruitment 2026: देश के बड़े तकनीकी संस्थानों में नौकरी करने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर आई है. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIT में निदेशक पद पर भर्ती निकाली गई है. इस भर्ती के जरिए कई संस्थानों में योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. इनमें केरल और दिल्ली जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं. ये पद काफी जिम्मेदारी वाला माना जाता है. इस भर्ती में वही उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे जिनके पास अच्छी शिक्षा और अच्छा अनुभव होगा.

कितनी होगी सैलरी? 

इस पद पर चुने गए उम्मीदवारों को शानदार वेतन मिलेगा. निदेशक पद के लिए हर महीने करीब 2 लाख 10 हजार रुपये सैलरी दी जाएगी. इसके अलावा 11 हजार 250 रुपये का विशेष भत्ता भी मिलेगा. सरकारी नियमों के अनुसार कई दूसरी सुविधाएं भी दी जाएंगी. इसमें रहने की सुविधा, मेडिकल लाभ और अन्य भत्ते शामिल हो सकते हैं. यही वजह है कि ये नौकरी काफी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.

कैसे होती है भर्ती?

इस पद के लिए उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में बैचलर और मास्टर डिग्री फर्स्ट क्लास से होनी चाहिए. साथ ही पीएचडी डिग्री भी जरूरी है. उम्मीदवार अपने क्षेत्र का अनुभवी और फेमस व्यक्ति होना चाहिए. कम से कम 15 साल का टीचिंग, रिसर्च या इंडस्ट्री अनुभव मांगा गया है. इनमें से 7 साल प्रोफेसर या उससे ऊपर के पद पर काम करने का अनुभव होना जरूरी है. उम्मीदवार की उम्र 65 साल से कम होना बेहतर माना गया है.

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 योग्यता और अनुभव की जांच

इच्छुक उम्मीदवार nitcouncil.org.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 30 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है और 29 मई 2026 तक चलेगी. आवेदन करते समय बैचलर, मास्टर और पीएचडी की डिग्री अपलोड करनी होगी. इसके अलावा उम्मीदवारों को 15 जून तक No Objection Certificate यानी NOC भी जमा करना होगा. बता दें कि NIT देश के शिक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले प्रमुख तकनीकी संस्थान हैं. इन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त है.

जो लोग इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, वे तय प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की पूरी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि अंतिम तारीख का इंतजार न करें. समय रहते आवेदन पूरा कर लें. यह भर्ती उन लोगों के लिए बड़ा मौका मानी जा रही है जो शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में ऊंचे पद पर काम करना चाहते हैं. अच्छी सैलरी और प्रतिष्ठित पद होने की वजह से इस भर्ती को लेकर काफी चर्चा हो रही है.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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