NIT Recruitment 2025: आज है आखिरी मौका, एनआईटी में नॉन-टीचिंग भर्ती के लिए फटाफट करें Apply; जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

NIT Non Teaching Recruitment 2025: क्या आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो एक मौके को अपने हाथ से जाने न दें. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) में नॉन-टीचिंग भर्ती की जा रही है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे?
NIT Non Teaching Recruitment 2025: अगर अभी तक आपने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया है और एक अच्छी जॉब की तलाश है तो बिना समय की बर्बादी किए फटाफट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की निकली नॉन-टीचिंग भर्ती के लिए आवेदन कर दें. ऑनलाइन अप्लाई के लिए आखिरी तारीख 20 अक्टूबर 2025 है. एक अच्छे संस्थान में नौकरी करने के इच्छुक के लिए मौका अच्छा है और अलग-अलग पद पर भर्ती निकली है. योग्य उम्मीदवार nitmanipur.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आइए अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.
इन पदों पर निकली भर्ती
इन सभी पदों की भर्ती ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल पर की जाएगी. अपने योग्यता अनुसार ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं. आइए योग्यता और ऑनलाइन प्रोसेस जानते हैं.
किन-किन योग्यता की जरूरत?
कैसे करें आवेदन?
योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र, योग्यता और भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए एनआईटी मणिपुर की ऑफिशियल वेबसाइट- nitmanipur.ac.in पर जा सकते हैं.
