NIT Recruitment 2025: आज है आखिरी मौका, एनआईटी में नॉन-टीचिंग भर्ती के लिए फटाफट करें Apply; जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

NIT Non Teaching Recruitment 2025: अगर अभी तक आपने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया है और एक अच्छी जॉब की तलाश है तो बिना समय की बर्बादी किए फटाफट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की निकली नॉन-टीचिंग भर्ती के लिए आवेदन कर दें. ऑनलाइन अप्लाई के लिए आखिरी तारीख 20 अक्टूबर 2025 है. एक अच्छे संस्थान में नौकरी करने के इच्छुक के लिए मौका अच्छा है और अलग-अलग पद पर भर्ती निकली है. योग्य उम्मीदवार nitmanipur.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आइए अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.

इन पदों पर निकली भर्ती

जूनियर इंजीनियर

टेक्निकल असिस्टेंट

सीनियर असिस्टेंट

टेक्नीशियन

लैब अटेंडेंट

इन सभी पदों की भर्ती ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल पर की जाएगी. अपने योग्यता अनुसार ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं. आइए योग्यता और ऑनलाइन प्रोसेस जानते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

किन-किन योग्यता की जरूरत?

12वीं पास समेत कंप्यूटर की नॉलेज रखने वाले उम्मीदवार टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट और असिस्टेंट पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

बैचलर डिग्री वाले उम्मीदवार सुपरिटेंडेंट पद भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.

डिप्लोमा या बीएससी या एमएससी या बीई या बीटेक वाले टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं.

डिप्लोमा या बी.ई या बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले जूनियर इंजीनियर पद के लिए आवेदन कर सकते हैं.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले एनआईटी मणिपुर की ऑफिशियल वेबसाइट- nitmanipur.ac.in पर जाएं. यहां होम पेज पर ‘Click Here to Apply’ का लिंक शो होगा. इसके बाद स्टाफ रिक्रूटमेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा. यहां ‘Register’ शो होगा उस पर क्लिक करें. फोन नंबर, ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन हो जाएगा. संबंधित भर्ती के लिंक पर क्लिक करें और आवेदन पत्र भरें. सभी मांगी जा रही डिटेल्स को भरें और दस्तावेजों को सबमिट करें. आवेदन शुल्क जमा करने के बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र, योग्यता और भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए एनआईटी मणिपुर की ऑफिशियल वेबसाइट- nitmanipur.ac.in पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Job Scam से रहें सावधान! नई नौकरी का झांसा खाली कर देगा बैंक खाता, इंटरव्यू के लिए बुलाने के बाद हो रहा है ये काम