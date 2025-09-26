NIT Recruitment 2025: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, 33 साल तक की उम्र वालों के लिए निकली भर्ती; जानें अप्लाई प्रोसेस

NIT Non Teaching Recruitment 2025: हर कोई सरकारी नौकरी चाहता है और इसके लिए कहीं न कहीं अप्लाई करता रहता है. अगर आप भी उनमें से हैं जो सरकारी नौकरी चाहते हैं और उम्र 29 साल या उससे अधिक है तो आपके पास एक अच्छा मौका है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से नॉन-टीचिंग पद की भर्ती की जा रही है. अलग-अलग पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए आवेदन चालू है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) मणिपुर की ओर से जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, सीनियर असिस्टेंट और अन्य पदों पर भर्ती की जा रही है.

NIT नॉन-टीचिंग भर्ती के लिए कब तक करें आवेदन?

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में नॉन-टीचिंग भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट- nitmanipur.ac.in पर जा सकते हैं. अप्लाई के लिए ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाना होगा. आवेदन के लिए आखिरी तारीख 20 अक्टूबर 2025 है. आइए एनआईटी भर्ती के आवेदन प्रोसेस के बारे में जानते हैं.

क्या चाहिए योग्यता?

टेक्नीशियन, असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट के लिए 12वीं पास और कंप्यूटर की नॉलेज जरूरी.

सुपरिटेंडेंट के लिए बैचलर डिग्री जरूरी.

टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बीएससी या एमएससी या डिप्लोमा या बी.ई या बीटेक जरूरी.

जूनियर इंजीनियर के लिए बी.ई या बीटेक या डिप्लोमा जरूरी.

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट- nitmanipur.ac.in पर जाएं. होम पेज पर अप्लाई का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें. स्टाफ रिक्रूटमेंट पोर्टल ओपन होने के बाद Register पर क्लिक करें. अपना फोन नंबर, ईमेल एड्रेस आदि डिटेल्स को भरने के बाद लॉगिन करें. अपने अनुसार पद का चयन करें और इसके लिए आवेदन पत्र को भरें. मांगे जा रहे दस्तावेजों को जमा करें और फिर शुल्क चुकाने के बाद सबमिट करें. इस तरह से फॉर्म जमा हो जाएगा और कंफर्मेशन का प्रिंट आउट भी जरूर निकाल लें.

