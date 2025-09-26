NIT Recruitment 2025: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, 33 साल तक की उम्र वालों के लिए निकली भर्ती; जानें अप्लाई प्रोसेस

NIT Non Teaching Recruitment 2025: अगर आप भारतीय संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा मौका है. नॉन-टीचिंग के कई पदों पर भर्ती की जा रही है, आइए जानते हैं कि कैसे और कहां से आवेदन कर सकते हैं?
NIT Non Teaching Recruitment 2025: हर कोई सरकारी नौकरी चाहता है और इसके लिए कहीं न कहीं अप्लाई करता रहता है. अगर आप भी उनमें से हैं जो सरकारी नौकरी चाहते हैं और उम्र 29 साल या उससे अधिक है तो आपके पास एक अच्छा मौका है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से नॉन-टीचिंग पद की भर्ती की जा रही है. अलग-अलग पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए आवेदन चालू है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) मणिपुर की ओर से जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, सीनियर असिस्टेंट और अन्य पदों पर भर्ती की जा रही है.
NIT नॉन-टीचिंग भर्ती के लिए कब तक करें आवेदन?
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में नॉन-टीचिंग भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट- nitmanipur.ac.in पर जा सकते हैं. अप्लाई के लिए ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाना होगा. आवेदन के लिए आखिरी तारीख 20 अक्टूबर 2025 है. आइए एनआईटी भर्ती के आवेदन प्रोसेस के बारे में जानते हैं.
क्या चाहिए योग्यता?
कैसे करें आवेदन?
