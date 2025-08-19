NIT Recruitment 2025: एनआईटी में नॉन टीचिंग पदों पर निकली भर्ती, 30 सितंबर से पहले करें आवेदन, एक लाख से ज्यादा होगी सैलरी

NIT Non-Teaching Recruitment 2025: भारत की प्रतिष्ठित सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) ने नॉन टीचिंग के विभिन्न 44 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन 12 अगस्त, 2025 को जारी किया है. जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट nitkkr.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 18 अगस्त, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 तय की गई है. ऐसे में जो कैंडिडेट जारी पदों पर निकली वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें.



इन 44 पदों पर निकली भर्ती

जूनियर इंजीनियर (सिविल) - 3 पद

जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) - 1 पद

स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट - 1 पद

लाइब्रेरी एंड इंफॉरमेशन असिस्टेंट - 1 पद

टेक्निकल असिस्टेंट - 11 पद

पर्सनल असिस्टेंट - 1 पद

सीनियर स्टेनोग्राफर - 1 पद

स्टेनोग्राफर - 2 पद

सीनियर असिस्टेंट - 3 पद

जूनियर असिस्टेंट - 2 पद

सीनियर टेक्नीशियन - 7 पद

टेक्नीशियन - 11 पद

इतनी होगी सैलरी

जूनियर इंजीनियर (सिविल) - 35,400 से 1,12,400 रुपये प्रति महीने

जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) - 35,400 से 1,12,400 रुपये प्रति महीने

स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट - 35,400 से 1,12,400 रुपये प्रति महीने

लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट - 35,400 से 1,12,400 रुपये प्रति महीने

टेक्निकल असिस्टेंट - 135,400 से 1,12,400 रुपये प्रति महीने

पर्सनल असिस्टेंट - 35,400 से 1,12,400 रुपये प्रति महीने

सीनियर स्टेनोग्राफर - 29,200 से 92,300 रुपये प्रति महीने

स्टेनोग्राफर - 25,500 से 81,100 रुपये प्रति महीने

सीनियर असिस्टेंट - 25,500 से 81,100 रुपये प्रति महीने

जूनियर असिस्टेंट - 21,700 से 69,100 रुपये प्रति महीने

सीनियर टेक्नीशियन - 25,500 से 81,100 रुपये प्रति महीने

टेक्नीशियन - 21,700 से 69,100 रुपये प्रति महीने

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 33 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है.

SC/ST - 5 साल

OBC (NCL) - 3 साल

PwD (UR) - 10 साल

PwD + OBC (NCL) - 13 साल

PwD + SC/ST - 15 साल

चयन प्रक्रिया

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित किए गए आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा.

जनरल/OBC/EWS - 1000 रुपये

SC/ST/PwD - 500 रुपये

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nitkkr.ac.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद Recruitment of Non-Teaching पोस्ट लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फिर फॉर्म को चेक करने के बाद उसे सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

जानकारी के लिए बता दें, उम्मीदवार एजुकेशन क्वालिफिकेशन, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी जानकारी के लिए जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.

