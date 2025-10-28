NMDC Recruitment 2025: भारतीय कंपनी में काम करने का चाहिए अनुभव? यहां मिल रहा मौका, फटाफट जानें कैसे करें अप्रेंटिस भर्ती के लिए अप्लाई

NMDC Recruitment 2025: अप्रेंटिसशिप के माध्यम से इच्छुक और योग्य उम्मीदवार सरकारी कंपनी में काम करने का अनुभव हासिल कर सकते हैं. नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन(NMDC) की ओर से 150 से ज्यादा अप्रेंटिस भर्ती की जा रही है. इस भारतीय कंपनी द्वारा ग्रेजुएट अप्रेंटिस, ट्रेड अपरेंटिस, और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए भर्ती कर रही है जिसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया 26 अक्टूबर 2025 से शुरू भी हो चुकी है. इस अप्रेंटिस ट्रेनिंग के दौरान फ्रेशर को काम करने का अनुभव और जेब खर्च के लिए पैसे भी दिए जाएंगे. आइए जानते हैं कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग भर्ती के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं?

किन-किन योग्यता की जरूरत?

संबंधित ट्रेड का सर्टिफिकेट या आईटीआई सर्टिफिकेट जरूरी है.

ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए संबंधित फील्ड में डिग्री होनी जरूरी है.

आईटीआई या डिप्लोमा या डिग्री योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

कम से कम 16 साल की उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले NATS और NAPS पोर्टल पर जाएं. यहां पर अपनी बेसिक जानकारी को भर दें. इसके बाद लेटेस्ट तस्वीर, सिग्नेचर स्कैन जैसे दस्तावेज अपलोड करें. आवेदन पत्र में जानकारी भर दें और फिर सबमिट करें. इसका प्रिंट आउट निकाल लें और फॉर्म का कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लें.

इंटरव्यू के बाद होगा चयन

वॉक इन इंटरव्यू के जरिए चयन किया जाएगा. सुबह 9 बजे से शाम 5 बजकर 30 मिनट तक इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा. 12 से 21 नवंबर 2025 तक वॉक इन इंटरव्यू चलेगा. आपको अप्रूव्ड प्रोफाइल पेज का रजिस्ट्रेशन प्रूफ, 10वीं पास मार्कशीट, बायोडाटा आदि की फोटो कॉपी लेकर जानी होगी. रिपोर्टिंग टाइम दोपहर 1 बजे से पहले का है. ‘ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, BIOM, किरंदुल, कॉम्प्लेक्स, जिला दंतेवाड़ा-छत्तीसगढ़’ इस एड्रेस पर जाकर इंटरव्यू देकर आ सकते हैं. एनएमडीसी लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

