NDMC Recruitment 2025: नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में निकली भर्ती, 16 से 26 साल वालों के पास मौका, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन

NDMC Recruitment 2025 Vacancy: नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NMDC) लिमिटेड ने अप्रेंटिस के विभिन्न 197 पदों पर भर्ती के लिए नई वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन बिना लिखित परीक्षा के आधार पर होगा.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 29, 2025, 05:35 PM IST
NDMC Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NMDC) लिमिटेड ने अप्रेंटिसशिप ट्रेनी के विभिन्न 197 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन nmdc.co.in पर बीते 26 अक्टूबर, 2025 को जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

इन 197 पदों पर निकली वैकेंसी 

  • ट्रेड अपरेंटिस - 147 पद

  • ग्रेजुएट अप्रेंटिस - 40 पद

  • टेक्नीशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिस - 10 पद 

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 

  • ट्रेड अप्रेंटिस : NCVT/SCVT से संबंधित ट्रेड में ITI की डिग्री होना चाहिए.

  • ग्रेजुएट अप्रेंटिस : मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए.

  • टेक्नीशियन अप्रेंटिस : मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होनी चाहिए.

आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 16 साल और अधिकतम आयु 26 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

इतना मिलेगा स्टाइपेंड
चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार 8,000 से 10,000 रुपए प्रति महीने स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे. 

चयन प्रक्रिया 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से योग्य का चयन बिना लिखित परीक्षा इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. 

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार पद अनुसार NATS या NAPS वेब पोर्टल apprenticeshipindia.gov.in या nats.education.gov.in पर जाएं.

  • वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • फिर फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

आवेदन करने वाले उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

NDMC Recruitment 2025

