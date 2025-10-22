Advertisement
ना लिखित परीक्षा, ना इंटरव्यू; एचएएल में नौकरी का शानदार मौका, जानें कौन कर सकता अप्लाई?

HAL Recruitment 2025: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. खबर में जानें इस भर्ती के लिए कौन और कैसे अप्लाई कर सकता है. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 22, 2025, 10:50 PM IST
HAL Recruitment 2025: नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. जी हां, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. ऐसे में जो इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकता है. आवेदन की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2025 है. 

इस भर्ती के लिए वो उम्मीदवार आवेदन कर सकता है जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से तीन वर्षीय तकनीकी डिप्लोमा या फिर दो वर्षीय गैर-तकनीकी डिप्लोमा होना चाहिए. इस भर्ती के लिए नए और अनुभव दोनों कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें, ये डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल जैसे तकनीकी क्षेत्रों में हो सकता है. 

कैसे होगा सेलेक्शन?
नोटिफिकेशन के अनुसार, इस भर्ती के लिए कैंडिडेट्स को कोई लिखित परीक्षा या फिर इंटरव्यू नहीं देना होगा. मेरिट लिस्ट उनके नंबरों के आधार पर जारी की जाएगी. आप इसे एचएएल की वेबसाइट पर करियर सेक्शन में चेक कर सकते हैं. 

आवेदन की प्रक्रिया क्या है?

  1. आवदेन के लिए सबसे पहले आपको NATS पोर्टल (mhrdnats.gov.in) पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.

  2. इसके बाद आपको HAL की वेबसाइट (www.hal-india.co.in) के Career सेक्शन में जाना है.

  3. नया पेज खुलने पर आपको भर्ती से जुड़ी लिंक मिल जाएगी. 

  4. इसपर क्लिक करें और मांगी गई सारी डिटेल्स को अच्छे से भरकर फॉर्म को सबमिट कर दें.

  5. आखिरी में फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें. 

Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं.

HAL Apprenticeship 2025job

