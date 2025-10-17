न लिखित परीक्षा, न इंटरव्यू, डायरेक्ट होगा सेलेक्शन! यहां निकली 18-24 साल के युवाओं के लिए नौकरी, करें अप्लाई

ONGC Apprentices Recruitment 2025: अगर आप नौकरी की तलाश में ये खबर आपके काम की हो सकती है. उन लोगों के लिए ये खबर और खास है जिनकी उम्र 18 से 24 साल के बीच है. दरअसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) की ओर से अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन की सोच रहे हैं तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 6 नवंबर, 2025 है.

क्या होनी चाहिए उम्र ?

अप्रेंटिसशिप कि इस भर्ती के लिए वो ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिनकी न्यूनतम आयु 06 नवंबर, 2025 के अनुसार, 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए. हालांकि, कुछ उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट दी जाएगी. जानकारी के अनुसार, एससी और एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट. इसके अलावा ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी. वहीं, दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी.

कौन कर सकता है अप्लाई?

इस भर्ती के लिए वो कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास किसी मान्या प्राप्त संस्थान से कक्षा 10वीं या फिर 12वीं पास का रिजल्ट हो. इसके अलावा उम्मीदवारों के पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए. इसके अलावा बीई, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक की डिग्री हासिल कर चुके युवा भी इस भर्ती के आवेदन कर सकते हैं.

कितना मिलेगा स्टाइपेंड?

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, सेलेक्ट हुए ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हर महीने 12,300 रुपये, तीन वर्षीय डिप्लोमा पास उम्मीदवारों को 10,900 रुपये, ट्रेड अप्रेंटिस (कक्षा दसवीं व बारहवीं) को 8,200 रुपये, ट्रेड अप्रेंटिस (एक वर्षीय आईटीआई) को 9,600 रुपये और ट्रेड अप्रेंटिस (दो वर्षीय आईटीआई) 10,560 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा.

ONGC Apprentices Recruitment 2025 के लिए कैसे करें अप्लाई?