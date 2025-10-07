NCL Recruitment 2025: नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में निकली नई भर्ती, 18 अक्टूबर से पहले करें आवेदन, जानिए पूरी डिटेल्स

NCL Recruitment 2025 Notification: भारत के अधिकांश युवाओं के सपना सरकारी नौकरी करने का होता है. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो आपके लिए एक शानदार मौका सामने आया है. नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) ने पैरामेडिकल अप्रेंटिस ट्रेनी के 100 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 06 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जारी पदों के लिए जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे लास्ट डेट से पहले आधिकारिक वेबसाइट nclcil.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

इन 100 पदों पर निकली वैकेंसी

बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी - 03 पद

बैचलर ऑफ नर्सिंग - 15 पद

बीएससी इन आयुर्वेद - 01 पद

बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री - 03 पद

बैचलर इन योगा - 02 पद

बैचलर ऑफ डायटेटिक्स - 02 पद

डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी - 10 पद

डिप्लोमा इन फार्मेसी - 08 पद

डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नोलॉजी - 05 पद

डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी - 43 पद

डिप्लोमा इन टेक्नीशियन एक्स रे टेक्नोलॉजी - 05 पद

डिप्लोमा इन ऑप्थैल्मिक टेक्नोलॉजी - 03 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित पद के अनुसार ग्रेजुएशन या डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए.

आयु सीमा

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 26 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी, जिसकी गणना 01.10.2025 के आधार पर की जाएगी.

इतना मिलेगा स्टाइपेंड

चयनित उम्मीदवारों के 12,700 से 13,700 रुपये प्रति महीने स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे.

चयन प्रक्रिया

मेरिट लिस्ट

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले खुदको NATS पोर्टल https://portal.mhrdnats.gov.in पर रजिस्टर करें.

इसके बाद आधिकारिक वेबसाइट nclcil.in पर जाएं.

फिर संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

जानकारी के लिए बता दें, उम्मीदवार योग्यता, चयन प्रक्रिया आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

