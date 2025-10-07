Advertisement
trendingNow12952142
Hindi Newsनौकरी

NCL Recruitment 2025: नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में निकली नई भर्ती, 18 अक्टूबर से पहले करें आवेदन, जानिए पूरी डिटेल्स

NCL Recruitment 2025 Vacancy: नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) ने पैरामेडिकल अप्रेंटिस ट्रेनी के 100 पदों पर भर्ती के लिए नई वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 07, 2025, 10:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NCL Recruitment 2025: नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में निकली नई भर्ती, 18 अक्टूबर से पहले करें आवेदन, जानिए पूरी डिटेल्स

NCL Recruitment 2025 Notification: भारत के अधिकांश युवाओं के सपना सरकारी नौकरी करने का होता है. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो आपके लिए एक शानदार मौका सामने आया है. नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) ने पैरामेडिकल अप्रेंटिस ट्रेनी के 100 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 06 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जारी पदों के लिए जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे लास्ट डेट से पहले आधिकारिक वेबसाइट nclcil.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. 

इन 100 पदों पर निकली वैकेंसी

  • बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी - 03 पद 

    Add Zee News as a Preferred Source

  • बैचलर ऑफ नर्सिंग - 15 पद 

  • बीएससी इन आयुर्वेद - 01 पद

  • बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री - 03 पद

  • बैचलर इन योगा - 02 पद 

  • बैचलर ऑफ डायटेटिक्स - 02 पद

  • डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी - 10 पद

  • डिप्लोमा इन फार्मेसी - 08 पद

  • डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नोलॉजी - 05 पद

  • डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी - 43 पद

  • डिप्लोमा इन टेक्नीशियन एक्स रे टेक्नोलॉजी - 05 पद

  • डिप्लोमा इन ऑप्थैल्मिक टेक्नोलॉजी - 03 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित पद के अनुसार ग्रेजुएशन या डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए. 

आयु सीमा
अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 26 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी, जिसकी गणना 01.10.2025 के आधार पर की जाएगी. 

इतना मिलेगा स्टाइपेंड
चयनित उम्मीदवारों के 12,700 से 13,700 रुपये प्रति महीने स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे. 

ये भी पढ़ें: NIA Recruitment 2025: एनआईए ने डाटा एंट्री ऑपरेटर और लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों पर निकाली भर्ती, जल्दी करें आवेदन, लास्ट डेट नजदीक

चयन प्रक्रिया

  • मेरिट लिस्ट

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले खुदको NATS पोर्टल https://portal.mhrdnats.gov.in पर रजिस्टर करें. 

  • इसके बाद आधिकारिक वेबसाइट nclcil.in पर जाएं. 

  • फिर संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

जानकारी के लिए बता दें, उम्मीदवार योग्यता, चयन प्रक्रिया आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

ये भी पढ़ें: DRDO Recruitment 2025: डीआरडीओ ने इंजीनियरों के लिए निकाली नई भर्ती, 19 अक्टूबर से पहले करें आवेदन

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

NCL Recruitment 2025Sarkari Naukri

Trending news

लोग निकाल लेते हैं गलत मतलब...उस दिन जस्टिस विनोद को CJI ने क्यों बोलने से रोका था?
CJI BR Gavai
लोग निकाल लेते हैं गलत मतलब...उस दिन जस्टिस विनोद को CJI ने क्यों बोलने से रोका था?
अब क्या भयानक होने वाला है? भारत में दूसरी बार दिखी 'ओरफिश'
doomsday fish in tamil nadu
अब क्या भयानक होने वाला है? भारत में दूसरी बार दिखी 'ओरफिश'
हिमाचल के बिलासपुर में बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद मलबे में दबी बस, 15 लोगों की मौत
Bilaspur accident
हिमाचल के बिलासपुर में बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद मलबे में दबी बस, 15 लोगों की मौत
कब्रिस्तान के लिए कांग्रेस ने दी जमीन, सेना ने अड़ा दिया अड़ंगा, कहा- दूर रहो
Telangana
कब्रिस्तान के लिए कांग्रेस ने दी जमीन, सेना ने अड़ा दिया अड़ंगा, कहा- दूर रहो
कांग्रेस के मंत्री के बिगड़े बोल, SC मंत्री को बोला भैंस; विवाद बढ़ा तो दिया ये जवाब
Telangana
कांग्रेस के मंत्री के बिगड़े बोल, SC मंत्री को बोला भैंस; विवाद बढ़ा तो दिया ये जवाब
मान सरकार का ‘रोशन पंजाब’ मिशन, पंजाब के लोगों को मिलेगी पावरकट से मुक्ति
Punjab
मान सरकार का ‘रोशन पंजाब’ मिशन, पंजाब के लोगों को मिलेगी पावरकट से मुक्ति
'सरकार की मंजूरी तभी सबरीमाला से चोरी हुआ करोड़ों का सोना', सत्ता-विपक्ष में विवाद
Sabarimala
'सरकार की मंजूरी तभी सबरीमाला से चोरी हुआ करोड़ों का सोना', सत्ता-विपक्ष में विवाद
ठंड तो जल्दी आ गई भाई! बारिश भिगो रही, पहाड़ों पर गिरी सफेदी ने AC बंद करवा दिया
All India Weather update
ठंड तो जल्दी आ गई भाई! बारिश भिगो रही, पहाड़ों पर गिरी सफेदी ने AC बंद करवा दिया
ये देवा भाऊ का स्टाइल है; आम की तरह कैसे खाएं संतरा? फडणवीस ने अक्षय को बताया तरीका
Devendra Fadnavis
ये देवा भाऊ का स्टाइल है; आम की तरह कैसे खाएं संतरा? फडणवीस ने अक्षय को बताया तरीका
वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video
Viral Video
वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video