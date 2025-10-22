Advertisement
trendingNow12971265
Hindi Newsनौकरी

UPSC इंटरव्यू में नहीं मिल पा रही सफलता? न लें टेंशन, ये 3 तरीके दिला सकते हैं सरकारी नौकरी

UPSC Interview: दुनिया के कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी एग्जाम को क्लीयर कर चुके हैं लेकिन इसके दूसरे स्टेप में बार-बार नाकामयाबी हाथ लग रही है? क्या UPSC इंटरव्यू में सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं? तो ऐसे में निराश होने की बजाए सही रणनीति, तैयारियां और अन्य सरकारी भर्ती के ऑप्शन भी हैं जो सरकारी नौकरी दिला सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 22, 2025, 03:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC इंटरव्यू में नहीं मिल पा रही सफलता? न लें टेंशन, ये 3 तरीके दिला सकते हैं सरकारी नौकरी

UPSC Interview Tips: कहते हैं जब रास्ता जंगल से चुना है तो वहां सड़कों पर काटे भी मिलेंगे और जंगली जानवर भी. इसलिए इरादों को इतना बुलंद रखो कि कोई भी चीज आपके आत्मविश्वास को कम न कर सके और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल भी हो सके. सरल भाषा में कहें तो जब आपने यूपीएससी करने के दौरान कुछ नहीं सोचा तो इस दौरान होने वाले ऊंच-नीच के बारे में क्या चिंता करनी है. अगर यूपीएससी इंटरव्यू सफल नहीं रहा तो क्या हो गया आपके पास सरकारी नौकरी हासिल करने के कई रास्ते हैं. आप रेलवे, बैंक, एसएससी, स्टेट सिविल सेवाओं आदि भर्ती के लिए भी तैयारी कर सकते हैं. यूपीएससी इंटरव्यू क्लीयर न होने पर तीन बातों का ध्यान रखें.

सलाह आ सकती है काम

यूपीएससी इंटरव्यू क्लीयर न होने पर UPSC या अन्य सरकारी परीक्षा के अनुभवी की सलाह ली जा सकती है. किसी अनुभवी से संपर्क करेंगे तो आप आसानी से सलाह लेने पर इंटरव्यू की रणनीति बदल सकेंगे. सवालों का जवाब देना भी अनुभव लोग सीखा सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

खुद पर भरोसा रखना जरूरी

अगर यूपीएससी इंटरव्यू में पास नहीं हुए तो फेल को स्वीकार करें और निराश होने की बजाए अपनी गलतियों को पहचानें. धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से ही आप यूपीएससी या अन्य सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल कर सकेंगे.

तैयारियों में करें बदलाव

क्या पता कुछ कमी ही इंटरव्यू में फेल होने की वजह बनी हो. ऐसे में जरूरी है कि अपनी तैयारी के तरीके को बदल लें. आप जैसे पहले तैयारी कर रहे थे उसमें बदलाव लाएं. चाहें तो इसके लिए अनुभवी लोगों से मदद भी ले सकते हैं. हर विषय की जानकारी रखें और सामान्य ज्ञान भी बढ़ा कर रखें.

ये भी पढ़ें- JEE Mains Success Story: स्कूल पढ़ने के लिए सरकार ने की मदद, बनी इंजीनियरिंग करने वाली राज्य की पहली आदिवासी लड़की; जानें रोहिणी की सफलता की कहानी

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

UPSC

Trending news

लेह हिंसा को लेकर पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा
Ladakh
लेह हिंसा को लेकर पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा
सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका
Sabarimala temple
सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका
मुंबई से अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, बीच में हुई गड़बड़ी, वापस लौटाना पड़ा विमान
Air India flight
मुंबई से अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, बीच में हुई गड़बड़ी, वापस लौटाना पड़ा विमान
वन क्षेत्र के मामले में भारत की कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा
Global Environmental Protection
वन क्षेत्र के मामले में भारत की कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा
महागठबंधन में 3-13 की गांठ खोलने कांग्रेस ने 'चाणक्य' भेजा, तेजस्वी ने दिखाया स्वैग
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
महागठबंधन में 3-13 की गांठ खोलने कांग्रेस ने 'चाणक्य' भेजा, तेजस्वी ने दिखाया स्वैग
'समंदर में न जाएं मछुआरे...', IMD ने दी बड़ी चेतावनी, अरब सागर में क्या हो रहा है?
Weather Systems
'समंदर में न जाएं मछुआरे...', IMD ने दी बड़ी चेतावनी, अरब सागर में क्या हो रहा है?
महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत
tigers death
महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत
भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, जानें किस जेल में होगा नया ठिकाना
Mehul Choksi
भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, जानें किस जेल में होगा नया ठिकाना
हड़प्पा में यहां से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से भी पुराना है इतिहास
Harappa Civilization
हड़प्पा में यहां से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से भी पुराना है इतिहास
राष्ट्रपति मुर्मू के हेलीकॉप्टर की लैडिंग के दौरान टला हादसा, सुरक्षा में बड़ी चूक
Droupadi Murmu
राष्ट्रपति मुर्मू के हेलीकॉप्टर की लैडिंग के दौरान टला हादसा, सुरक्षा में बड़ी चूक