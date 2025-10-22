UPSC इंटरव्यू में नहीं मिल पा रही सफलता? न लें टेंशन, ये 3 तरीके दिला सकते हैं सरकारी नौकरी

UPSC Interview Tips: कहते हैं जब रास्ता जंगल से चुना है तो वहां सड़कों पर काटे भी मिलेंगे और जंगली जानवर भी. इसलिए इरादों को इतना बुलंद रखो कि कोई भी चीज आपके आत्मविश्वास को कम न कर सके और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल भी हो सके. सरल भाषा में कहें तो जब आपने यूपीएससी करने के दौरान कुछ नहीं सोचा तो इस दौरान होने वाले ऊंच-नीच के बारे में क्या चिंता करनी है. अगर यूपीएससी इंटरव्यू सफल नहीं रहा तो क्या हो गया आपके पास सरकारी नौकरी हासिल करने के कई रास्ते हैं. आप रेलवे, बैंक, एसएससी, स्टेट सिविल सेवाओं आदि भर्ती के लिए भी तैयारी कर सकते हैं. यूपीएससी इंटरव्यू क्लीयर न होने पर तीन बातों का ध्यान रखें.

सलाह आ सकती है काम

यूपीएससी इंटरव्यू क्लीयर न होने पर UPSC या अन्य सरकारी परीक्षा के अनुभवी की सलाह ली जा सकती है. किसी अनुभवी से संपर्क करेंगे तो आप आसानी से सलाह लेने पर इंटरव्यू की रणनीति बदल सकेंगे. सवालों का जवाब देना भी अनुभव लोग सीखा सकते हैं.

खुद पर भरोसा रखना जरूरी

अगर यूपीएससी इंटरव्यू में पास नहीं हुए तो फेल को स्वीकार करें और निराश होने की बजाए अपनी गलतियों को पहचानें. धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से ही आप यूपीएससी या अन्य सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल कर सकेंगे.

तैयारियों में करें बदलाव

क्या पता कुछ कमी ही इंटरव्यू में फेल होने की वजह बनी हो. ऐसे में जरूरी है कि अपनी तैयारी के तरीके को बदल लें. आप जैसे पहले तैयारी कर रहे थे उसमें बदलाव लाएं. चाहें तो इसके लिए अनुभवी लोगों से मदद भी ले सकते हैं. हर विषय की जानकारी रखें और सामान्य ज्ञान भी बढ़ा कर रखें.

