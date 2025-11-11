Advertisement
NPCIL Recruitment 2025: एनपीसीआईएल में 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती... 27 नवंबर है आखिरी तारीख, ऐसे करें आवेदन; जानें योग्यता

Sarkari Naukri Bharti 2025: न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) ने डिप्टी मैनेजर और हिंदी ट्रांसलेटर पदों पर भर्ती निकाली है. 27 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, आइए फटाफट योग्यता और आवेदन प्रक्रिया जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 11, 2025, 02:15 PM IST
NPCIL Deputy Manager and Hindi Translator Recruitment 2025: अगर आप अंग्रेजी और हिंदी भाषा की अच्छी जानकारी रखते हैं. एक ऐसी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं जिसमें हिंदी की डिग्री या इंजीनियरिंग डिग्री योग्य हो तो आपके लिए एक अच्छा मौका है. भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत काम करने वाली कंपनी, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) में 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है. नई भर्ती के तहत डिप्टी मैनेजर और हिंदी ट्रांसलेटर पदों पर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चालू है. 27 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. आइए योग्यता, आवेदन प्रक्रिया समेत अन्य जानकारी जान लेते हैं.

किन पदों पर कितनी भर्ती?

  • डिप्टी मैनेजर (मानव संसाधन) के पद के लिए 28 भर्तियां हैं.
  • डिप्टी मैनेजर (वित्त एवं लेखा) के पद के लिए 44 भर्तियां हैं.
  • डिप्टी मैनेजर (सी एंड एमएम) के पद के लिए 32 भर्तियां हैं.
  • डिप्टी मैनेजर (विधि) के पद के लिए 01 भर्ती है.
  • कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक (जेएचटी) के पद के लिए 07 भर्तियां हैं.

किन योग्यता क जरूरत?

न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में कुल 112 पदों पर भर्ती निकली है. डिप्टी मैनेजर और हिंदी ट्रांसलेटर पद भर्ती के लिए अलग-अलग योग्यताएं हैं. डिप्टी मैनेजर पद भर्ती के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 60 प्रतिशत अंक के साथ डिग्री होना जरूरी है. किसी भी विषय में ग्रेजुएशन या 2 साल का एमबीए कोर्स या फिर डिप्लोमा आदि डिग्री वाले भी आवेदन प्रक्रिया को अपना सकते हैं.

डिप्टी मैनेजर में वित्त एंव लेखा पद के लिए आवेदन करने वालों के पास सीए या सीएमए या सीएफए या इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए.

डिप्टी मैनेजर लॉ के लिए जरूरी है कि भारतीय बार काउंसिल की ओर से मान्यता प्राप्त डिग्री हो. कम से कम 60 प्रतिशत अंक के साथ लॉ डिग्री वाले आवेदन कर सकते हैं.

जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पद भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में डिग्री होना जरूरी है जिसमें अंग्रेजी विषय का होना भी जरूरी है. वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिसमें अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की हो या और ग्रेजुएट की हो और कंपलसरी सब्जेक्ट में हिंदी हो तो ऐसे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

डिप्टी मैनेजर पद पर 18 साल से 30 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. जबकि, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पद भर्ती के लिए 21 साल से 30 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन शुल्क कितना है?

डिप्टी मैनेजर के पद भर्ती के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है. जबकि, हिंदी ट्रांसलेटर पद भर्ती के लिए 150 रुपये आवेदन शुल्क है.

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले एनपीसीआईएल की ऑफिशियल वेबसाइट- www.npcilcareers.co.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर 'कैरियर' सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. स्क्रीन पर पद भर्ती संबंधित विज्ञापन शो होगा उस पर क्लिक करें.
  4. नीचे की ओर स्क्रोल करें, ऑनलाइन आवेदन का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
  5. आवेदन पत्र में मांगी जा रही सभी डिटेल्स को दर्ज करें और आवेदन शुल्क जमा करें.
  6. लेटेस्ट फोटो, सिग्नेचर स्कैन आदि डॉक्यूमेंट को सब्मिट कर दें.
  7. फॉर्म को जमा करने के बाद कंफर्मेशन का प्रिंट आउट निकाल लें.

