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NTA Recruitment 2026: NEET परीक्षा करवाने वाली एजेंसी में निकली ऑफिसर पदों पर भर्ती, आवेदन से लेकर सैलरी तक जानिए सब कुछ

NTA Recruitment 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऑफिसर लेवल पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत योग्य उम्मीदवार 7 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. किस पद पर कितनी भर्ती की जाएगी, कितनी सैलरी मिलेगी और किन योग्यता की जरूरत है? आइए आवेदन प्रक्रिया से लेकर सब कुछ जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 22, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:51 PM IST
NTA Recruitment 2026: NEET परीक्षा करवाने वाली एजेंसी में निकली ऑफिसर पदों पर भर्ती, आवेदन से लेकर सैलरी तक जानिए सब कुछ
Image Credit: NTA Recruitment 2026

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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