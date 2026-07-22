/NTA Recruitment 2026: NEET परीक्षा करवाने वाली एजेंसी में निकली ऑफिसर पदों पर भर्ती, आवेदन से लेकर सैलरी तक जानिए सब कुछ

NTA Recruitment 2026: देश विभिन्न प्रवेश परीक्षा को आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (National Testing Agency) यानी NTA पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं में है. जेईई मेन, यूजीसी, सीयूईटी, नेट समेत NEET परीक्षाएं आयोजित करने के लिए इस एजेंसी को जाना जाता है. हालांकि, नीट पेपर लीक के बाद से एनटीए की चर्चाएं ज्यादा हो रही हैं. इसके एग्जाम सिस्टम पर तरह-तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं. विवादों से घिरे एनटीए ने अलग-अलग पदों पर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया है.
सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के माध्यम से एनटीए ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर और रिसर्च साइंटिस्ट जैसे बड़े ऑफिसर लेवल पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसके लिए 7 अगस्त तक इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए एनटीए में नौकरी करने के लिए योग्यता, सैलरी और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानते हैं.
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नई भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए कहा गया है. आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर जाकर योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. 7 अगस्त तक आवेदन प्रक्रिया के लिए विंडो ओपन है जिसके बाद फॉर्म सबमिट नहीं हो सकेगा.
NTA is inviting applications to fill various posts on deputation basis
Interested and eligible candidates can apply through the proper channel before 07 August 2026. Complete details are available on the official website.https://t.co/zrcTMDfrQl#NTA #NTAUpdate #NTAExams… pic.twitter.com/203Xhm1MUs
— National Testing Agency (@NTA_Exams) July 16, 2026
|पद
|वैकेंसी
|सीनियर सुपरिटेंडेंट/सीनियर सुपरिटेंडेंट (अकाउंट्स) (ग्रुप बी)
|01
|असिस्टेंट डायरेक्टर (ग्रुप A)
|02
|रिसर्च साइंटिस्ट C (ग्रुप A)
|01
|डिप्टी डायरेक्टर (ग्रुप A)
|02
|ज्वाइंट डायरेक्टर (ग्रुप A)
|03
|कुल
|09
ज्वाइंट डायरेक्टर पद पर आवेदन के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है. साथ में पेरेंट कैडर या डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो. इसके अलावा 3 या 5 साल तक का अनुभव रखने वाले भी आवेदन कर सकते हैं. संबंधित क्षेत्र में मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए.
रिसर्च साइंटिस्ट पद पर आवेदन करने के लिए मैथिमेटिक्स/साइकोलॉजी/टेस्टिंग मेथोडोलॉजी/साइकोमेट्रिक/स्टेटिक्स/एजुकेशन में ग्रेजुएशन समेत पीएचडी डिग्री होनी चाहिए. 10 साल का अनुभव होना जरूरी है.
डिप्टी डायरेक्टर पद के लिए ग्रेजुएशन और संबंधित क्षेत्र में अनुभव हो चाहिए. कम से कम 3 साल का एक्सपीरिएंस जरूरी है.
असिस्टेंट डायरेक्टर पद पर भर्ती के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. 3 साल या 5 साल का अनुभव या फिर मास्टर्स की डिग्री होनी जरूरी है.
सीनियर सुपरिटेंडेंट (अकाउंट्स) पद के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. संबंधित क्षेत्र में अनुभव होना भी जरूरी है. इसके अलावा अकाउंट्स, स्टोर मैनेजमेंट, ऑडिट, लीगल, एडमिनिस्ट्रेशन जैसी क्षेत्र में कम से कम 5 साल का अनुभव रखने वाले आवेदन कर सकते हैं.
|पद का नाम
|सैलरी
|सीनियर सुपरिटेंडेंट/सीनियर सुपरिटेंडेंट (अकाउंट्स) (ग्रुप बी)
|पे- लेवल 7 (44900 से 142400 रुपये)
|असिस्टेंट डायरेक्टर (ग्रुप A)
|पे लेवल 10 (56100 से 177500 रुपये)
|रिसर्च साइंटिस्ट C (ग्रुप A)
|पे- लेवल 12 (78800 से 209200 रुपये)
|डिप्टी डायरेक्टर (ग्रुप A)
|पे- लेवल 11 (67700 से 208700 रुपये)
|ज्वाइंट डायरेक्टर (ग्रुप A)
|पे लेवल 12 (78800 से 209200 रुपये)
एनटीए द्वारा भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन अपनाई जा रही है. इसका मतलब है कि आवेदन पत्र और सीवी को 'नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, फर्स्ट फ्लोर, एमडीबीपी बिल्डिंग, ओखला इंडस्ट्रियल ईस्टेट, नई दिल्ली-110020' पते पर भेजना होगा. एनटीए की वेबसाइट पर Annexure-II में आवेदन पत्र का फॉर्मेट दिया गया है जिसे डाउनलोड करके भरना होगा. सभी जरूरी दस्तावेजों को साथ में अटैच करना होगा. 7 अगस्त से पहले-पहले आवेदन पत्र को स्पीड पोस्ट करना होगा. साथ में dir-admin@nta.gov.in पर फॉर्म और अन्य डिटेल्स ईमेल भी करनी होगी. अधिक जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.