/NTA Recruitment 2026: NEET परीक्षा करवाने वाली एजेंसी में निकली ऑफिसर पदों पर भर्ती, आवेदन से लेकर सैलरी तक जानिए सब कुछ

एनटीए द्वारा भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन अपनाई जा रही है. इसका मतलब है कि आवेदन पत्र और सीवी को 'नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, फर्स्ट फ्लोर, एमडीबीपी बिल्डिंग, ओखला इंडस्ट्रियल ईस्टेट, नई दिल्ली-110020' पते पर भेजना होगा. एनटीए की वेबसाइट पर Annexure-II में आवेदन पत्र का फॉर्मेट दिया गया है जिसे डाउनलोड करके भरना होगा. सभी जरूरी दस्तावेजों को साथ में अटैच करना होगा. 7 अगस्त से पहले-पहले आवेदन पत्र को स्पीड पोस्ट करना होगा. साथ में dir-admin@nta.gov.in पर फॉर्म और अन्य डिटेल्स ईमेल भी करनी होगी. अधिक जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.