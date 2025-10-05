Advertisement
NTPC Recruitment 2025: नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने डिप्टी मैनेजर के पदों पर निकाली भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन, 2 लाख तक होगी सैलरी

NTPC Recruitment 2025 Vacancy: नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC) ने डिप्टी मैनेजर के 10 पदों पर भर्ती के लिए नई वैकेंसी निकाली है,  जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो जाएगी.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 06, 2025, 12:55 AM IST
NTPC Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. भारत सरकार की एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC) ने डिप्टी मैनेजर के विभिन्न 10 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 अक्टूबर, 2025 से शुरू होगी और जारी पदों के लिए अप्लाई  करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन विंडो एक्टिव होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट careers.ntpc.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. 

इन 10 पदों पर निकली नई वैकेंसी

  • डिप्टी मैनेजर (इलेक्ट्रिकल) - 02 पद

  • डिप्टी मैनेजर (मैकेनिकल) - 03 पद

  • डिप्टी मैनेजर (सिविल) - 05 पद 

एजुकेशन क्वालिफिकेशन 
जारी पदों के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से कम से 60 प्रतिशत अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल/सिविल में बी.ई/बी.टेक की डिग्री होनी चाहिए. साथ ही संबंधित विषय/शाखा में उम्मीदवार के पास न्यूनतम 6 साल का अनुभव होना चाहिए. वहीं, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट या फिर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन  लिंक

आवेदन शुल्क 
अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. 

  • जनरल/EWS/OBC - 500 रुपये

  • SC/ST/PwBD/भूतपूर्व सैनिक और महिलाएं - निशुल्क 

आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 33 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

चयन प्रक्रिया

  • शॉर्टलिस्टिंग

  • स्क्रीनिंग

  • लिखित परीक्षा

  • इंटरव्यू

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट careers.ntpc.co.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

;