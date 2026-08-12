/NTPC Vacancy 2026: एनटीपीसी में डिप्टी मैनेजर के 135 पदों पर भर्ती शुरू; जानें योग्यता, सैलरी और अप्लाई करने का तरीका

NTPC Deputy Manager Recruitment 2026: भारत सरकार की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं या सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं? तो एनटीपीसी की ओर से निकाली गई भर्ती के तहत आवेदन कर सकते हैं. इस कंपनी ने डिप्टी मैनेजर के 135 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र जारी किया है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुका है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाकर आवेदन कर सकते हैं.
एनटीपीसी लिमिटेड ने पहले ही एक शॉर्ट नोटिस के जरिए 135 पदों पर डिप्टी मैनेजर भर्ती की जानकारी दे दी थी. योग्य उम्मीदवार 12 अगस्त से 26 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. कंपनी को ऐसे उम्मीदवारों की तलाश हैं जिसने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की हो. विभिन्न विभाग के लिए एनटीपीसी लिमिटेड में डिप्टी मैनेजर के पद खाली हैं, आइए योग्यता, आवेदन प्रक्रिया और सैलरी आदि डिटेल्स के बारे में जानते हैं.
|विभाग
|वैकेंसी
|डिप्टी मैनेजर (मैकेनिकल)
|55
|डिप्टी मैनेजर (कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट)
|40
|डिप्टी मैनेजर (इलेक्ट्रिकल)
|40
|कुल पद खाली
|135
एनटीपीसी के इस भर्ती अभियान के तहत 3 विभागों में डिप्टी मैनेजर के पदों पर भर्ती की जाएगी. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने संबंधित इंजीनियरिंग ब्रांच में बीई किया हो या फिर बीटेक की डिग्री हासिल की हो और संबंधित सेक्टर में काम का अनुभव भी रखते हैं तो वो आवेदन करने के लिए योग्य हैं.
चयन प्रक्रिया की अगर बात करें तो आवेदकों को पहले इंटरव्यू देना होगा और उसके आधार पर चयन किया जा सकता है. इस प्रक्रिया के दौरान उनकी योग्यता और अनुभव की जांच भी की जाएगी. इंटरव्यू क्लियर करने के बाद शॉर्टलिस्ट में अगर नाम है तो दास्तेवेजों के वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. इसके बाद चयन प्रक्रिया पूरी हो सकेगी.
सबसे पहले एनटीपीसी की आधिकारिक वेबसाइट ntpc.co.in पर जाएं.
होमपेज पर करियर ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करें.
इसके बाद लेटेस्ट नोटिफिकेशन में एनटीपीसी डिप्टी मैनेजर भर्ती 2026 शो होगा.
उसके लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर लें.
इसके बाद लॉगिन करें और स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म शो होगा.
अपनी व्यक्तिगत डिटेल के अलावा अन्य जो भी जानकारी मांगी जाए, दर्ज कर दें.
अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, प्रमाण पत्र समेत सिग्नेचर और अन्य दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें.
आवेदन फीस जमा करने के बाद फॉर्म का प्रीव्यू करें और फिर आवेदन पत्र जमा कर दें.
लास्ट में कंफर्मेशन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें, जिसकी जरूरत भविष्य में पड़ सकती है.
एनटीपीसी के आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार डिप्टी मैनेजर पदों पर चयनित उम्मीदवारों को ई4 ग्रेड में रखा जाएगा. साथ ही आईडीए पे स्केल के तहत सैलरी दी जाएगी और इस वजह से 70 हजार रुपये से 2 लाख रुपये तक के बीच सैलरी दी जाएगी. सैलरी के अलावा अन्य डीए, विभिन्न भत्ते और सुविधाओं का फायदा दिया जाएगा.