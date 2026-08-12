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NTPC Vacancy 2026: एनटीपीसी में डिप्टी मैनेजर के 135 पदों पर भर्ती शुरू; जानें योग्यता, सैलरी और अप्लाई करने का तरीका

NTPC Deputy Manager Recruitment 2026: इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुके उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी हासिल करने का अच्छा मौका है. एनटीपीसी ने डिप्टी मैनेजर के 135 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र का लिंक एक्टिव कर दिया है. आज यानी 12 अगस्त से योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 12, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:02 AM IST
NTPC Vacancy 2026: एनटीपीसी में डिप्टी मैनेजर के 135 पदों पर भर्ती शुरू; जानें योग्यता, सैलरी और अप्लाई करने का तरीका
Image Credit: NTPC Deputy Manager Recruitment 2026

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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