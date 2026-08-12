/NTPC Vacancy 2026: एनटीपीसी में डिप्टी मैनेजर के 135 पदों पर भर्ती शुरू; जानें योग्यता, सैलरी और अप्लाई करने का तरीका

NTPC Deputy Manager Recruitment 2026: भारत सरकार की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं या सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं? तो एनटीपीसी की ओर से निकाली गई भर्ती के तहत आवेदन कर सकते हैं. इस कंपनी ने डिप्टी मैनेजर के 135 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र जारी किया है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुका है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाकर आवेदन कर सकते हैं.