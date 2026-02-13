NTPC Recruitment 2026: बिना परीक्षा सरकारी नौकरी पाने का सपना होगा पूरा! 500+ पदों पर निकली भर्ती; ये है योग्यता, सैलरी और आवेदन प्रक्रिया

NTPC Executive Trainee Vacancy 2026: अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो एक अच्छा मौका है. भारत सरकार की महारत्न पीएसयू कंपनी में नई भर्ती निकली है. आवेदन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है. ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवारों के लिए बिना परीक्षा दिए सरकारी नौकरी पाने का मौका है. नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC) में इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (EET)-2026 भर्ती की जा रही है. 515 पदों पर भर्ती निकली है जिनका चयन योग्यता के अनुसार किया जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 25 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. 11 फरवरी से आवेदन के लिए एप्लिकेशन विंडो ओपन है. आइए योग्यता, आवेदन प्रोसेस, चयनित प्रोसेस और सैलरी जानते हैं.

NTPC Recruitment 2026: किन योग्यता की जरूरत?

किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीटेक या बी.ई की डिग्री जरूरी. फुल टाइम डिग्री कोर्स में सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्गों के लिए 65 प्रतिशत तक अंक होना जरूरी है. अन्य वर्गों के उम्मीदवारों के लिए 55 प्रतिशत अंक होना जरूरी है. इसके अलावा उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि वो GATE 2025 परीक्षा पास हो.

NTPC Vacancy 2026: कितनी आयु सीमा?

नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (EET)-2026 भर्ती की अधिकतम उम्र 27 साल होनी जरूरी है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र में नियम के अनुसार छूट मिलेगी.

कैसे करें एनटीपीसी भर्ती के लिए आवेदन?

एनटीपीसी एक्जीक्यूटिव ट्रेनिंग पद के आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट careers.ntpc.co.in पर जाएं. इसके बाद होम पेज पर ‘Recruitment’ सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें. रजिस्रेद शन प्रोसेस को अपनाने के बाद लॉगिन कर लें. इसके बाद स्क्रीन पर आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा. उसमें वो सभी डिटेल्स एंटर कर दीजिए जो-जो मांगी जाए. पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, गेट स्कोर कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें. आखिर में आवेदन फीस को जमा कर दें और फिर फॉर्म रिव्यू कर लें. अब फॉर्म जमा करने के बाद उसके कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें और डाउनलोड कर लें.

चयन प्रक्रिया और सैलरी?

नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के चयन प्रक्रिया में GATE स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा. इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा. इस भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी. सैलरी की बात करें तो चयनित उम्मीदवार को E-1 ग्रेड के तहत 40,000 से 1,40,000 सैलरी दी जाएगी. भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नटीपीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.

