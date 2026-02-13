Advertisement
trendingNow13108156
Hindi NewsनौकरीNTPC Recruitment 2026: बिना परीक्षा सरकारी नौकरी पाने का सपना होगा पूरा! 500+ पदों पर निकली भर्ती; ये है योग्यता, सैलरी और आवेदन प्रक्रिया

NTPC Recruitment 2026: बिना परीक्षा सरकारी नौकरी पाने का सपना होगा पूरा! 500+ पदों पर निकली भर्ती; ये है योग्यता, सैलरी और आवेदन प्रक्रिया

NTPC Executive Trainee Vacancy 2026: क्या आप भी सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं? अगर हां, तो इस सपने को सच करने का मौका है. बिना परीक्षा के सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं. आइए एनटीपीसी भर्ती के लिए योग्यता और आवेदन प्रोसेस जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 13, 2026, 01:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NTPC Executive Trainee Posts vacancy
NTPC Executive Trainee Posts vacancy

NTPC Executive Trainee Vacancy 2026: अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो एक अच्छा मौका है. भारत सरकार की महारत्न पीएसयू कंपनी में नई भर्ती निकली है. आवेदन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है. ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवारों के लिए बिना परीक्षा दिए सरकारी नौकरी पाने का मौका है. नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC) में इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (EET)-2026 भर्ती की जा रही है. 515 पदों पर भर्ती निकली है जिनका चयन योग्यता के अनुसार किया जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 25 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. 11 फरवरी से आवेदन के लिए एप्लिकेशन विंडो ओपन है. आइए योग्यता, आवेदन प्रोसेस, चयनित प्रोसेस और सैलरी जानते हैं.

NTPC Recruitment 2026: किन योग्यता की जरूरत?

किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीटेक या बी.ई की डिग्री जरूरी. फुल टाइम डिग्री कोर्स में सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्गों के लिए 65 प्रतिशत तक अंक होना जरूरी है. अन्य वर्गों के उम्मीदवारों के लिए 55 प्रतिशत अंक होना जरूरी है. इसके अलावा उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि वो GATE 2025 परीक्षा पास हो.

NTPC Vacancy 2026: कितनी आयु सीमा?

नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (EET)-2026 भर्ती की अधिकतम उम्र 27 साल होनी जरूरी है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र में नियम के अनुसार छूट मिलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे करें एनटीपीसी भर्ती के लिए आवेदन?

  1. एनटीपीसी एक्जीक्यूटिव ट्रेनिंग पद के आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट careers.ntpc.co.in पर जाएं.
  2. इसके बाद होम पेज पर ‘Recruitment’ सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. रजिस्रेद शन प्रोसेस को अपनाने के बाद लॉगिन कर लें.
  4. इसके बाद स्क्रीन पर आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा.
  5. उसमें वो सभी डिटेल्स एंटर कर दीजिए जो-जो मांगी जाए.
  6. पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, गेट स्कोर कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें.
  7. आखिर में आवेदन फीस को जमा कर दें और फिर फॉर्म रिव्यू कर लें.
  8. अब फॉर्म जमा करने के बाद उसके कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें और डाउनलोड कर लें.

चयन प्रक्रिया और सैलरी?

नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के चयन प्रक्रिया में GATE स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा. इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा. इस भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी. सैलरी की बात करें तो चयनित उम्मीदवार को E-1 ग्रेड के तहत 40,000 से 1,40,000 सैलरी दी जाएगी. भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नटीपीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Army Agniveer Recruitment Age Limit: गुड न्यूज! आर्मी अग्निवीर भर्ती की आयु सीमा में छूट; आवेदन, सेलेक्शन और सैलरी तक सब कुछ जानिए

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

NTPC Recruitment

Trending news

'पाकिस्तान ने मेरे बेटे को कारगिल में मार डाला, फिर दुश्मन देश क्यों गए गौरव गोगोई'
Gaurav Gogoi
'पाकिस्तान ने मेरे बेटे को कारगिल में मार डाला, फिर दुश्मन देश क्यों गए गौरव गोगोई'
बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई कई गाड़ियां, 7 की मौत
Bengaluru Road Accident
बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई कई गाड़ियां, 7 की मौत
125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
Seva Teerth
125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
ajit pawar plane crash
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
Indian Cattle Show 2026
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
'बांग्लादेश के साथ खड़ा है भारत' काउंटिंग के बीच मोदी ने दी बधाई, लेट हो गए शहबाज
Bangladesh Elecion 2026
'बांग्लादेश के साथ खड़ा है भारत' काउंटिंग के बीच मोदी ने दी बधाई, लेट हो गए शहबाज
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
Chinese Visa Scam
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
Bengaluru villa murder
बेंगलुरु के विला में डबल मर्डर… US-रिटर्न इंजीनियर ने की मां-बाप की हत्या?
अजरबैजान में किडनैप हुए 2 गुजराती, डंकी रूट से जा रहे थे अमेरिका; किया गया रेस्क्यू
Donkey Route
अजरबैजान में किडनैप हुए 2 गुजराती, डंकी रूट से जा रहे थे अमेरिका; किया गया रेस्क्यू
2027 से पहले पंजाब में ‘ऑपरेशन लोटस’? AAP विधायक का आरोप - BJP ने टिकट का दिया ऑफर
Punjab news in hindi
2027 से पहले पंजाब में ‘ऑपरेशन लोटस’? AAP विधायक का आरोप - BJP ने टिकट का दिया ऑफर