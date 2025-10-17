NTPC Recruitment 2025: दिवाली के बाद यहां पर सरकारी नौकरी, भर्ती के लिए आवेदन होगा शुरू; फटाफट जानें किन योग्यता की होगी जरूरत

NTPC NML Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं? बस कुछ दिन और इंतजार करें दिवाली का त्योहार मनाने के बाद सरकारी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. दरअसल, दिवाली के बाद यानी 27 अक्टूबर से नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की ओर से नई भर्ती का आवेदन प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा. युवाओं की भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस के लिए लिंक को एक्टिवेट कर दिया जाएगा. नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NML भर्ती के तहत एग्जीक्यूटिव एनवायरमेंट मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस और असिस्टेंट माइन सर्वेयर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.

NTPC NML Vacancy: कब से कब तक आवेदन करने का मौका?

एनटीपीसी एनएमएल वैकेंसी के तहत पद भर्ती के लिए 27 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन पोर्टल को ओपन कर दिया जाएगा. 15 नवंबर 2025 तक इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट- nml.co.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

किन योग्यता की जरूरत?

शैक्षिक योग्यता की बात करें तो डिप्लोमा/सीए/डिग्री वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, ये एक अंदाजा लगाया जा रहा है. भर्ती के संबंध में योग्यता की कोई जानकारी फिलहाल दी नहीं गई है. योग्यता के अलावा आयु सीमा आदि की जानकारी को जल्द जारी किया जा सकता है. अधिक जानकारी के लिए NTPC की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं. 27 अक्टूबर से पहले भर्ती से संबंधित जानकारी को जल्द जारी कर दिया जाएगा.

ऑनलाइन आवेदन कैसे और कहां से करें?

सबसे पहले एनएमएल की आधिकारिक वेबसाइट- nml.co.in पर जाएं. होम पेज पर संबंधित भर्ती का आवेदन लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें. ‘Apply Online’ पर क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन होगा. पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपना लें और फिर स्क्रीन पर आवेदन पत्र दिख जाएगा. आवेदन पत्र में उन सभी जानकारी को भर दें जो मांगी जा रही हो. इसके बाद लेटेस्ट तस्वीर, सिग्नेचर समेत अन्य डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दें. आवेदन शुल्क जमा करने के बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी आना बाकी है. फिलहाल नोटिफिकेशन में भर्ती के बारे में डिटेल्स साझा की गई है. जानकारी के लिए बता दें कि चयनित उम्मीदवार जिन्होंने असिस्टेंट माइन सर्वेयर या एग्जीक्यूटिव पद के लिए आवेदन किया था उनकी नियुक्ति ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स या कार्यालयों में हो सकती है. ये अवधि शुरुआत में 3 साल की होगी जिसे कंपनी अपनी जरूरत अनुसार 2 साल और आगे बढ़ा सकती है.

