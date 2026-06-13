चयन प्रक्रिया की बात करें तो आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा जो ओएमआर मोड में आयोजित की जाएगी. इस दौरान कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे और सभी सवाल 1-1 अंक के होंगे. GNM/BSC नर्सिंग सब्जेक्ट से 60 सवाल, अंकगणित से 10 सवाल, व्यावहारिक नर्सिंग कौशल पर 25 सवाल और अंग्रेजी से 5 सवाल शामिल होंगे. परीक्षा का कुल समय 2 घंटे तक का होगा. प्रत्येक गलत जवाब देने पर 0.25 अंक कटेगा. इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा.