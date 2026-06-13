OSSSC Nursing Officer Recruitment 2026: 21 साल से 38 साल तक के उम्र वाले जो सरकारी नौकरी तलाश रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है. भारतीय नर्सिंग परिषद की ओर से मान्यता प्राप्त संस्थान से जिन उम्मीदवारों ने जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (GNM) डिप्लोमा किया है या फिर बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करने के साथ डिग्री हासिल कर रखी है उनके लिए सरकारी नौकरी हासिल करने का एक गोल्डन चांस है. दरअसल, ओडिशा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग (OSSSC) की ओर से नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती निकाली गई है.
ऐसे उम्मीदवार जो नर्सिंग ऑफिसर पद की भर्ती का इंतजार कर रहे थे और ओडिशा में रहते हैं तो वो आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत ग्रुप-सी नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गया है. कुल 5,989 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है.
भारतीय नर्सिंग परिषद की मान्यता प्राप्त संस्थान से GNM डिप्लोमा
या बीएससी नर्सिंग की डिग्री
या ओडिशा नर्सिंग काउंसिल
राज्य नर्सिंग काउंसिल से वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
न्यूनतम कक्षा 7वीं तक ओडिया भाषा विषय के साथ पढ़ाई की हो.
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ओडिशा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट osssc.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया को अपना सकते हैं. इसके तहत नर्सिंग ऑफिसर पद पर नौकरी मिल सकती है. न्यूनतम आयु सीमा 21 साल और अधिकतम आयु सीमा 38 साल है. जबकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में सरकारी नियमानुसार छूट दी जाएगी.
चयन प्रक्रिया की बात करें तो आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा जो ओएमआर मोड में आयोजित की जाएगी. इस दौरान कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे और सभी सवाल 1-1 अंक के होंगे. GNM/BSC नर्सिंग सब्जेक्ट से 60 सवाल, अंकगणित से 10 सवाल, व्यावहारिक नर्सिंग कौशल पर 25 सवाल और अंग्रेजी से 5 सवाल शामिल होंगे. परीक्षा का कुल समय 2 घंटे तक का होगा. प्रत्येक गलत जवाब देने पर 0.25 अंक कटेगा. इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा.
ओडिशा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग की ओर चयनित उम्मीदवारों को नर्सिंग ऑफिसर पद पर रखने के बाद लेवल-8 के तहत सैलरी दी जाएगी. ऐसे में उम्मीदवार की शुरुआती सैलरी 29,200 रुपये हो सकती है. अनुभव और बढ़ोतरी के साथ नर्सिंग ऑफिसर को 92,300 रुपये तक सैलरी मिलती है. इसके अलावा अन्य सुविधाओं का लाभ भी दिया जाता है.