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नर्सिंग ऑफिसर की बंपर भर्तियां... 5000 से ज्यादा पदों पर आवेदन शुरू, जानें योग्यता से लेकर सब कुछ

OSSSC Nursing Officer Recruitment 2026: क्या आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं? अगर नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती निकलने का इंतजार है तो अच्छा मौका है. दरअसल, नर्सिंग पोस्ट पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो 13 जुलाई 2026 तक जारी रहेगी.

Written BySimran Singh
Published: Jun 13, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:30 AM IST
नर्सिंग ऑफिसर की बंपर भर्तियां... 5000 से ज्यादा पदों पर आवेदन शुरू, जानें योग्यता से लेकर सब कुछ
Image Credit: OSSSC Nursing Officer Recruitment 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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