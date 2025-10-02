October Jobs and Vacancies: 31 अक्टूबर से पहले कहां-कहां कर सकते हैं आवेदन? जल्दी चेक करें टॉप 7 सरकारी नौकरी भर्ती की लिस्ट

October Jobs and Vacancies: साल 2025 के 10वें महीने यानी अक्टूबर की शुरुआत हो चुकी है और ये महीना उन लोगों के लिए खास हो सकता है जो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं. अलग-अलग सेक्टर और पदों पर सरकारी भर्ती अक्टूबर निकलने वाली हैं. हम आपको टॉप 7 सरकारी नौकरी की भर्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं, आइए जानते हैं वो 7 सरकारी नौकरियां कौन सी हैं जहां आवेदन के लिए अक्टूबर में प्रोसेस चालू रहेगा.

1. बैंक में सरकारी नौकरी

ऐसे ग्रेजुएट उम्मीदवार जो सरकारी नौकरी भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास 12 अक्टूबर तक मौका है. दरअसल, केनरा बैंक की ओर से पहले ही भर्ती निकाली जा चुकी है. इसके तहत फ्रेशर्स को भी अच्छा मौका मिल रहा है. भारत के सभी केनरा ब्रांच में 3500 अप्रेंटिसशिप सीट खाली है और 12 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

2. रेलवे में नौकरी

आरआरबी की ओर से रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर ऑफिसर की भर्ती की जाएगी जिसके लिए आवेदन चल रहा है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 368 वैकेंसी के लिए 14 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आवेदन किया जा सकता है.

3. यूपीएससी अधिकारी की नौकरी

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा (ESE) का ऐलान किया गया है जिसके तहत 474 पद भर्ती के लिए आवेदन शुरू है. 16 अक्टूबर 2025 तक upsconline.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं. इंजीनियरिंग फील्ड में यूपीएससी अधिकारी की नौकरी हासिल करने की इच्छा रखने वालों के लिए अच्छा मौका है.

4. पुलिस भर्ती

दिल्ली पुलिस में कई पदों पर भर्ती निकाली जाएगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव), कांस्टेबल ड्राइवर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पदों पर भर्ती की जाएगी.

5. सूबेदार और एएसआई भर्ती

12वीं पास उम्मीदवार जो सूबेदार और ASIL के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छा मौका रहेगा. मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती के लिए आवेदन चल रहा है. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPEB) की ओर से 500 पदों पर 22 अक्टूबर 2025 तक आवेदन चल रहा है.

6. टीचिंग और नॉन टीचिंग भर्ती

टीचिंग और नॉन टीचिंग भर्ती के लिए आवेदन करने वालों के लिए अच्छा मौका है. 7267 पदों पर कई भर्तियां निकली हैं. 10वीं से 12वीं पास, ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री वालों के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) में नौकरियां हैं. अलग-अलग पदों पर भर्ती की जाएगी जिसके लिए 23 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

7. बिहार पुलिस में भर्ती

बिहार पुलिस में दरोगा भर्ती अक्टूबर में की जाएगी. सब इंस्पेक्टर पद के लिए 26 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट- bpssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए ग्रेजुएट और 20 से 37 साल की उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

