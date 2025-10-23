22 लाख तक सैलरी! 28 साल तक के युवाओं के लिए गोल्डन चांस; यहां निकली ऑफिसर ट्रेनी की भर्ती, ऐसे करें अप्लाई

PGCIL Recruitment 2025: क्या आप सरकारी नौकरी की तलाश में है? अगर हां तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) ने ऑफिसर ट्रेनी के लिए भर्ती निकाली है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट www.powergrid.in पर जाकर फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन करने की लास्ट डेट 5 नवंबर 2025 है.

ये कर लें नोट

आवेदन शुरू- 15 अक्टूबर 2025

आवेदन करने की लास्ट डेट- 5 नवंबर 2025

कुल वैकेंसी- 20

पद का नाम- ऑफिसर ट्रेनी

रजिस्ट्रेशन फीस- अनारक्षित, ओबीसी अभ्यर्थी के लिए 500 रुपये. बाकी सभी कैटगरी के लिए ये फॉर्म फ्री है.

कितनी मिलेगी सैलरी?

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, उम्मीदवार को ट्रेनिंग के दौरान 11 लाख रुपये और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 22 लाख रुपये तक सैलरी पैकेज मिल सकती है.

कौन कर सकता है अप्लाई?

पावरग्रिड में ऑफिसर ट्रेनी के पद पर वो ही उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का एसोसिएट मेंबर हो. वहीं ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस के पद पर सीए (CA)/ICWA (CMA) पास होना चाहिए. कैंडिडेट की उम्र 5 नवंबर 2025 को अधिकतम 28 वर्ष होनी. हालांकि कुछ कैटेगरी वालों को ऊपरी उम्र में छूट मिलेगी. ऐसे में आवेदन से पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें.

कैसे भरें फॉर्म?

इस भर्ती के आवेदन के लिए सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट www.powergrid.in पर जाएं.

होम पेज पर Career सेक्शन में Job Opportunities फिर Openings के बाद Executive Position में जाएं.

यहां आपको Recruitment Of Officer Trainee (Finance) & Officer Trainee (CS) के लिंक पर जाना है और फॉर्म भरना शुरू करना है.

यहां आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा.

अब स्टेप बाय स्टेप मांगी गई सारी डिटेल्स को अच्छे से भरें.

लास्ट में डॉक्यूमेंट अपलोड करके फीस के साथ फॉर्म को सबमिट कर दें.



