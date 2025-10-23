Advertisement
trendingNow12972640
Hindi Newsनौकरी

22 लाख तक सैलरी! 28 साल तक के युवाओं के लिए गोल्डन चांस; यहां निकली ऑफिसर ट्रेनी की भर्ती, ऐसे करें अप्लाई

PGCIL Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की है तलाश? तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. पावरग्रिड ऑफिसर ट्रेनी के लिए भर्ती कर रहा है. खबर में पढ़ें सारी डिटेल्स. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 23, 2025, 06:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

22 लाख तक सैलरी! 28 साल तक के युवाओं के लिए गोल्डन चांस; यहां निकली ऑफिसर ट्रेनी की भर्ती, ऐसे करें अप्लाई

PGCIL Recruitment 2025: क्या आप सरकारी नौकरी की तलाश में है? अगर हां तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) ने ऑफिसर ट्रेनी के लिए भर्ती निकाली है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट www.powergrid.in पर जाकर फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन करने की लास्ट डेट 5 नवंबर 2025 है. 

ये कर लें नोट

  • आवेदन शुरू- 15 अक्टूबर 2025

    Add Zee News as a Preferred Source

  • आवेदन करने की लास्ट डेट- 5 नवंबर 2025

  • कुल वैकेंसी- 20

  • पद का नाम- ऑफिसर ट्रेनी

  • रजिस्ट्रेशन फीस- अनारक्षित, ओबीसी अभ्यर्थी के लिए 500 रुपये. बाकी सभी कैटगरी के लिए ये फॉर्म फ्री है. 

कितनी मिलेगी सैलरी?
जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, उम्मीदवार को ट्रेनिंग के दौरान 11 लाख रुपये और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 22 लाख रुपये तक सैलरी पैकेज मिल सकती है. 

SSC CHSL 2025: एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 भर्ती परीक्षा के लिए कैसे करें स्लॉट बुक? जानें कब है एग्जाम

कौन कर सकता है अप्लाई?
पावरग्रिड में ऑफिसर ट्रेनी के पद पर वो ही उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का एसोसिएट मेंबर हो. वहीं ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस के पद पर सीए (CA)/ICWA (CMA) पास होना चाहिए. कैंडिडेट की उम्र 5 नवंबर 2025 को अधिकतम 28 वर्ष होनी. हालांकि कुछ कैटेगरी वालों को  ऊपरी उम्र में छूट मिलेगी. ऐसे में आवेदन से पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें.

कैसे भरें फॉर्म?

  • इस भर्ती के आवेदन के लिए सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट www.powergrid.in पर जाएं.

  • होम पेज पर Career सेक्शन में Job Opportunities फिर Openings के बाद Executive Position में जाएं.

  • यहां आपको Recruitment Of Officer Trainee (Finance) & Officer Trainee (CS) के लिंक पर जाना है और फॉर्म भरना शुरू करना है.

  • यहां आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा.

  • अब स्टेप बाय स्टेप मांगी गई सारी डिटेल्स को अच्छे से भरें. 

  • लास्ट में डॉक्यूमेंट अपलोड करके फीस के साथ फॉर्म को सबमिट कर दें. 

नोटिफिकेशन लिंक- 
अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक-

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

Sarkari NaukriJobs

Trending news

युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान
Bhagwant Mann
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान
VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
Viral Video
VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
Former Governor Satya Pal Malik
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
BrijRaj Solanki
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश
PM Package employees
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश
गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन
Rohingya
गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन
दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
Thuingaleng Muivah
दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
russia-ukraine war
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
Supreme Court News
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ