OFBL Recruitment 2025: ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अप्रेंटिस के पदों पर निकली भर्ती, जल्दी करें आवेदन, लास्ट डेट कल

OFBL Apprentice Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बड़माल (OFBL) ने अप्रेंटिस के अलग-अलग 42 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 8 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई और जारी पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि कल यानी 24 सितंबर, 2025 तय की गई है. ऐसे में जिन योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट munitionsindia.in पर जाकर तुरंत ऑनलाइन आवेदन कर दें, नहीं तो आपके हाथ से एक सुनहरा मौका निकल जाएगा.

इन 42 अप्रेंटिस पदों पर निकली भर्ती

ग्रेजुएट अप्रेंटिस (GA) - 12 पद

टेक्निशियन अप्रेंटिस (TA) - 12 पद

नॉन-इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस (GA) - 18 पद

इतना मिलेगा स्टाइपेंड

ग्रेजुएट अप्रेंटिस (GA) - 9,000 रुपये प्रति महीने

टेक्निशियन अप्रेंटिस (TA) - 8,000 हजार रुपये प्रति महीने

नॉन-इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस (GA) - 9,000 हजार रुपये प्रति महीने

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 25 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

मेरिट लिस्ट

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल फिटनेस

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन की डिग्री BA, B.Sc या B.Com जैसे पद से संबंधित विषय में या डिप्लोमा होनी चाहिए. वहीं, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी चेक कर सकते हैं.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट munitionsindia.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद Apprentice Recruitment 2025-26 नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद खुदको NATS पोर्टल nats.education.gov.in पर रजिस्ट्र करें.

फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को सही साइज में अपलोड करें.

फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

