OFBL Recruitment 2025: ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अप्रेंटिस के पदों पर निकली भर्ती, जल्दी करें आवेदन, लास्ट डेट कल
Advertisement
trendingNow12934056
Hindi Newsनौकरी

OFBL Recruitment 2025: ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अप्रेंटिस के पदों पर निकली भर्ती, जल्दी करें आवेदन, लास्ट डेट कल

OFBL Apprentice Recruitment 2025 Vacancy: ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बड़माल (OFBL) ने अप्रेंटिस के 42 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख कल यानी 24 सितंबर, 2025 है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 23, 2025, 08:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

OFBL Recruitment 2025: ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अप्रेंटिस के पदों पर निकली भर्ती, जल्दी करें आवेदन, लास्ट डेट कल

OFBL Apprentice Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बड़माल (OFBL) ने अप्रेंटिस के अलग-अलग 42 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 8 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई और जारी पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि कल यानी 24 सितंबर, 2025 तय की गई है. ऐसे में जिन योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट munitionsindia.in पर जाकर तुरंत ऑनलाइन आवेदन कर दें, नहीं तो आपके हाथ से एक सुनहरा मौका निकल जाएगा. 

इन 42 अप्रेंटिस पदों पर निकली भर्ती 

  • ग्रेजुएट अप्रेंटिस (GA) - 12 पद 

    Add Zee News as a Preferred Source

  • टेक्निशियन अप्रेंटिस (TA) - 12 पद 

  • नॉन-इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस (GA) - 18 पद 

इतना मिलेगा स्टाइपेंड 

  • ग्रेजुएट अप्रेंटिस (GA) - 9,000 रुपये प्रति महीने

  • टेक्निशियन अप्रेंटिस (TA) - 8,000 हजार रुपये प्रति महीने 

  • नॉन-इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस (GA) - 9,000 हजार रुपये प्रति महीने 

आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 25 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

चयन प्रक्रिया

  • मेरिट लिस्ट

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

  • मेडिकल फिटनेस

ये भी पढ़ें: RVNL में 17 पदों पर निकली वैकेंसी, 2,20,000 तक सैलरी! जानें योग्यता और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स

एजुकेशन क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन की डिग्री BA, B.Sc या B.Com  जैसे पद से संबंधित विषय में या डिप्लोमा होनी चाहिए. वहीं, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट munitionsindia.in पर जाएं. 

  • होमपेज पर जाने के बाद Apprentice Recruitment 2025-26 नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद खुदको NATS पोर्टल nats.education.gov.in पर रजिस्ट्र करें. 

  • फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को सही साइज में अपलोड करें.

  • फिर फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

ये भी पढ़ें: ISRO Recruitment 2025: इसरो में इंजीनियर के पदों पर निकली भर्ती, जल्दी करें आवेदन, 1.77 लाख तक होगी सैलरी

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

OFBL Recruitment 2025Sarkari Naukri

Trending news

बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
Karnataka News in Hindi
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
Kolkata rain
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
Maharashtra
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
ahmedabad news
आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
Jammu and Kashmir
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, PM मोदी ने कहा,'भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र...'
PM Modi
आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, PM मोदी ने कहा,'भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र...'
कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी को लिखा पत्र, ट्रैफिक जाम को लेकर मांगा सहयोग
Siddaramaiah
कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी को लिखा पत्र, ट्रैफिक जाम को लेकर मांगा सहयोग
'नया साल शांति और समृद्धि लाए',राष्ट्रपति मुर्मू ने इजरायल को दी 'रोश हशनाह' की बधाई
Droupadi Murmu
'नया साल शांति और समृद्धि लाए',राष्ट्रपति मुर्मू ने इजरायल को दी 'रोश हशनाह' की बधाई
चिता पर लकड़ियां रखी जा रही थीं, घुटने के बल बैठी पत्नी हाथ जोड़े सिसकती रही
Assam news
चिता पर लकड़ियां रखी जा रही थीं, घुटने के बल बैठी पत्नी हाथ जोड़े सिसकती रही
करुणाणिधि की प्रतिमा लगाने पर तमिलनाडु सरकार को SC की फटकार, कहा- जनता के पैसों से..
Supreme Court
करुणाणिधि की प्रतिमा लगाने पर तमिलनाडु सरकार को SC की फटकार, कहा- जनता के पैसों से..
;