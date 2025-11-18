OHPC Recruitment 2025: 10वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी... मिलेगी 81,100 रुपये तक सैलरी; जानें योग्यता और आवेदन तरीका

OHPC Recruitment 2025: 10वीं से ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी पाने का शानदार अवसर है. ओएचपीसी ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अलग पद पर भर्ती निकली है, आइए योग्यता और अन्य डिटेल्स जानते हैं.
OHPC Recruitment 2025: भारत में 100 में से 99 प्रतिशत लोग हैं जो एक अच्छी सैलरी वाली सरकारी नौकरी चाहते हैं और इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में आवेदन भी करते हैं. अगर आपने सिर्फ 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है तो आपके लिए एक अच्छा मौका है. ट्रेनी के लिए अलग-अलग पद पर भर्ती निकली है जिसके बाद सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं. ओएचपीसी ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (OHPC) की ओर से टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव (TNE) के पदों पर भर्ती की जा रही है जिसके लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए आवेदन की आखिरी तिथि, योग्यता और आवेदन का तरीका जानते हैं.
इस तारीख तक आवेदन का मौका
ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भर्ती के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को अपना होगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. 12 नवंबर 2025 से ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस चालू है और 11 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.
कौन कर सकता है आवेदन?
आवेदन शुल्क कितना होना चाहिए?
जनरल या एसईबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है. जबकि, ओडिशा के एससी या एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए किसी तरह का कोई आवेदन शुल्क नहीं है.
कैसे करें आवेदन?
कितनी होगी सैलरी?
चयनित उम्मीदवार को ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड के रूप में प्रति माह 22,700 रुपये मिलेंगे। अलग-अलग पदों पर सैलरी भी अलग हैं. 22,500 से लेकर 81,100 रुपये तक प्रति माह सैलरी की नौकरी लग सकती है. अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं.
