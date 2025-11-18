OHPC Recruitment 2025: 10वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी... मिलेगी 81,100 रुपये तक सैलरी; जानें योग्यता और आवेदन तरीका

OHPC Recruitment 2025: भारत में 100 में से 99 प्रतिशत लोग हैं जो एक अच्छी सैलरी वाली सरकारी नौकरी चाहते हैं और इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में आवेदन भी करते हैं. अगर आपने सिर्फ 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है तो आपके लिए एक अच्छा मौका है. ट्रेनी के लिए अलग-अलग पद पर भर्ती निकली है जिसके बाद सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं. ओएचपीसी ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (OHPC) की ओर से टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव (TNE) के पदों पर भर्ती की जा रही है जिसके लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए आवेदन की आखिरी तिथि, योग्यता और आवेदन का तरीका जानते हैं.

इस तारीख तक आवेदन का मौका

ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भर्ती के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को अपना होगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. 12 नवंबर 2025 से ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस चालू है और 11 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

ओएचपीसी भर्ती के तहत इलेक्ट्रिकल ट्रेनी, क्रेन ऑपरेटर ट्रेनी, मैकेनिकल ट्रेनी, वेल्डर ट्रेनी और स्टोर कीपर ट्रेनी जैसे पदों पर भर्ती की जा रही है. 10वीं पास उम्मीदवार जिनके पास संबंधित ट्रेड से आईटीआई का सर्टिफिकेट है वो ही मैकेनिकल ट्रेनी या इलेक्ट्रिकल ट्रेनी या वेल्डर ट्रेनी के आवेदन कर सकता है.

क्रेन ऑपरेटर ट्रेनी पद के आवेदन के लिए भी 10वीं पास उम्मीदवार योग्य है जिसके पास वर्कमैन-सी परमिट और 5 साल क्रेन चलाने का एक्सपीरियंस हो.

कॉमर्स से ग्रेजुएट उम्मीदवार स्टोर कीपर ट्रेनी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. 1 साल का कंप्यूटर एप्लिकेशन या इसके जैसे कोर्स में डिप्लोमा जरूरी है.

न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 32 साल वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन शुल्क कितना होना चाहिए?

जनरल या एसईबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है. जबकि, ओडिशा के एससी या एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए किसी तरह का कोई आवेदन शुल्क नहीं है.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले ओएचपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट ohpcltd.com पर जाएं. होमपेज पर पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करें और फिर लॉगिन करें. इसके बाद स्क्रीन पर आवेदन पत्र शो हो जाएगा जिसमें मांगी जा रही डिटेल्स भरें. नाम, पता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आदि जानकारी दर्ज करने के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करें. लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोट और सिग्नेचर स्कैन समेत अन्य डॉक्यूमेंट सब्मिट करें. आवेदन शुल्क चुकाने के बाद एक बार फॉर्म का प्रीव्यू करें और फिर सब्मिट कर दें. आवेदन पत्र के कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लें या प्रिंट आउट निकाल लें.

कितनी होगी सैलरी?

चयनित उम्मीदवार को ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड के रूप में प्रति माह 22,700 रुपये मिलेंगे। अलग-अलग पदों पर सैलरी भी अलग हैं. 22,500 से लेकर 81,100 रुपये तक प्रति माह सैलरी की नौकरी लग सकती है. अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं.

