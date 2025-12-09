Advertisement
OILC Recruitment 2025: एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के 300 पदों पर भर्ती शुरू, 21 से 30 साल वाले तुरंत करें आवेदन, लास्ट डेट नजदीक

OILC AO Recruitment 2025 Notification: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OILC) ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AO) के 300 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट orientalinsurance.org.in पर 15 दिसंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 09, 2025, 12:43 PM IST
OILC AO Recruitment 2025: सरकारी नौकरी करना लाखों युवाओं का सपना होता है. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो यह खबर आपके लिए हैं. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OILC) ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AO) (स्केल-1) के कुल 300 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 01 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट orientalinsurance.org.in पर जाकर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं. 

इन 300 पदों पर निकली वैकेंसी

  • जनरलिस्ट - 285 पद 

  • हिंदी ऑफिसर्स - 15 पद 

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

  • जनरलिस्ट- मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार ग्रेजुएशन या पोस्ट-ग्रेजुएशन की डिग्री.

  • हिंदी ऑफिसर्स- मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार हिंदी या इंग्लिश में मास्टर्स की डिग्री.

आयु सीमा 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 30 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 30.11.2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

  • जनरल - 1000 रुपये 

  • SC/ST/PwBD - 250 रुपये 

इतनी होगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 50,925 से 96,765 हजार रुपये तक होगी.

चयन प्रक्रिया

  • प्रीलिम्स परीक्षा 

  • मेंस परीक्षा 

  • डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 

  • ऑब्जेक्टिव टेस्ट 

  • इंटरव्यू

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन  करने करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट orientalinsurance.org.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.
ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

