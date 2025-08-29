OIL Recruitment 2025: ऑयल इंडिया लिमिटेड में निकली बंपर वैकेंसी, 26 सितंबर से पहले करें आवेदन, 2.2 लाख तक होगी सैलरी
OIL Recruitment Vacancy 2025: ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) ने 102 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लास्ट डेट 26 सितंबर, 2025 से पहले आवेदन कर सकते हैं. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 29, 2025, 04:33 PM IST
OIL Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) ने ग्रेड-A, ग्रेड-B और ग्रेड-C के 102 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट oil-india.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 26 अगस्त से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 सितंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो कैंडिडेट अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें. 

इन 102 पदों पर निकली वैकेंसी 

  • सुपरिटेंडेंट इंजीनियर - 3 पद

  • सीनियर ऑफिसर - 97 पद 

  • कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी - 01 पद

  • हिंदी ऑफिसर - 01 पद 

इतनी होगी सैलरी

  • सुपरिटेंडेंट इंजीनियर - 80,000 से 2,20,000 रुपये प्रति महीने

  • सीनियर ऑफिसर - 60,000 से 1,80,000 रुपये प्रति महीने

  • कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी - 50,000 से 1,60,000 रुपये प्रति महीने

  • हिंदी ऑफिसर - 50,000 से 1,60,000 रुपये प्रति महीने

आयु सीमा 

ग्रेड-A पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु  42 साल, ग्रेड-B पद के आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 34 साल और ग्रेड-C पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 42 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग, दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

आवेदन शुल्क 

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जिसके मुताबिक, जनरल/OBC (NCL) वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को 500 रुपये + GST देने होंगे. वहीं, SC, ST, PwBD, EWS और एक्स सर्विसमैन को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है. 

चयन प्रक्रिया 

  • कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) 

  • इंटरव्यू

  • मेडिकल फिटनेस

  • डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन

ऐसे करें आवेदन 

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट oil-india.com पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद OIL for All टैब में Career At OIL पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां Current Openings पर क्लिक करें. 

  • फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां Recruitment of Executives in Grade A, B & C लिंक पर क्लिक करें. 

  • फिर स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फॉर्म में मांगे गए जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • फिर फॉर्म को चेक करने के बाद सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

जानकारी के लिए बता दें,  उम्मीदवार एजुकेशन क्वालिफिकेशन, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. 

