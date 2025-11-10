Advertisement
ONGC Recruitment 2025: सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! यहां 10वीं पास के लिए हजारों पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन

ONGC Recruitment 2025 Vacancy: ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) ने अप्रेंटिसशिप के विभिन्न 2743 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि को 6 नवंबर से बढ़ाकर 17 नवंबर, 2025 कर दिया गया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 10, 2025, 04:33 PM IST
ONGC Recruitment 2025: सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! यहां 10वीं पास के लिए हजारों पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन

ONGC Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) ने अप्रेंटिसशिप के विभिन्न 2743 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई थी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई थी, जिसे अब आगे बढ़ाकर 17 नवंबर, 2025 कर दिया गया है. ऐसे में जिन योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक जारी पदों के लिए अप्लाई नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट ongcindia.com पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं. 

वर्क सेक्टर वाइज 2743 पदों पर निकली वैकैंसी 

  • नॉदर्न सेक्टर - 165 पद

  • मुंबई सेक्टर - 569 पद

  • वेस्टर्न सेक्टर - 856 पद

  • ईस्टर्न सेक्टर - 578 पद

  • साउदर्न सेक्टर - 322 पद

  • सेंट्रल सेक्टर - 253 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार 10वीं, 12वीं, ITI, B.A, B.Com, B.Sc, B.B.A, B.Tech या 3 वर्षीय डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 24 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

इतना मिलेगा स्टाइपेंड

  • ग्रेजुएट अप्रेंटिस (B.A / B.Com / B.Sc / B.B.A/ B.E. / B.Tech) - 12,300 रुपए प्रति महीने 

  • 3 वर्षीय डिप्लोमा (इंजीनियरिंग) - 10,900 रुपए प्रति महीने 

  • ट्रेड अप्रेंटिस ( 10वीं / 12वीं) - 8,200 रुपए प्रति महीने 

  • ट्रेड अप्रेंटिस (एक वर्षीय आईटीआई) - 9,600 रुपए प्रति महीने 

  • ट्रेड अप्रेंटिस (दो वर्षीय आईटीआई) - 10,560 रुपए प्रति महीने 

चयन प्रक्रिया 

आवेदन करने वालों में से योग्य का चयन मेरिट बेसिस पर किया जाएगा. 

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले संबंधित पद अनुसार आधिकारिक अप्रेंटिसशिप पोर्टल NAPS - https://apprenticeshipindia.gov.in या NATS - https://nats.education.gov.in पर जाएं.

  • वहां खुद को रजिस्टर करें. 

  • फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • फिर फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

