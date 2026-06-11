/Opendoor Laysoff: अमेरिका में हैं सारे ग्राहक... ये कहकर ओपनडोर ने निकाल दिए 250 भारतीय कर्मचारी

Opendoor Laysoff 2026: कभी ईमेल तो कभी ऑफिस बंद होने और कभी अचानक नौकरी से निकाल दिए जाने के नोटिफिकेशन का सामना भारतीय कर्मचारियों को करना पड़ता है. ताजा मामला ओपनडोर कंपनी में काम कर रहे भारतीय कर्मचारियों के साथ हुआ, जब उन्हें कंपनी के सीईओ की ओर से अचानक नौकरी से निकाले जाने की सूचना मिली. अमेरिकी डिजिटल रियल एस्टेट कंपनी ओपनडोर (Opendoor) ने भारत में अपना कामकाज बंद करने का फैसला लिया है. ऐसे में यहां काम करने वाले कर्मचारी प्रभावित हुए हैं. ये घोषणा कंपनी के CEO काज नेजैटियन ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए की है. पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि उनके यहां अमेरिका के ज्यादा ग्राहक हैं और भारत में कामकाज बंद कर रहे हैं.
इस पोस्ट के माध्यम से कर्मचारियों को भेजा गया एक इंटरनल नोट भी शेयर किया गया है जिसमें भारत में कंपनी को बंद करने और 250 कर्मचारियों को अलविदा कहने की बात लिखी हुई है. इस बंद करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है और भारत में ओपनडोर बंद हो जाएगा.
Opendoor के CEO ने क्या कहा?
ओपनडोर के सीईओ काज नेजैटियन ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर कंपनी को बंद करने के जानकारी साझा करते हुए लिखा 'मैंने आज Opendoor की पूरी टीम के साथ यह नोट शेयर किया. आज हमने भारत में अपने ऑपरेशन्स को बंद करते हुए, वहां के अपने साथियों से विदा लेना शुरू किया. हमारे कस्टमर्स अमेरिका में हैं और हमारा ऑपरेशनल काम भी वहीं होना चाहिए.'
I shared this note earlier today with the entire team at Opendoor.
Today we began to say goodbye to our colleagues in India as we wind down our India operations.
Our customers are in America, and that's where our operational work belongs. pic.twitter.com/Ak2jLxKiX5
— Kaz Nejatian (@nejatian) June 10, 2026
नेजाटियन की ओर से ये साफ शब्दों में कहा गया कि भारतीय कर्मचारियों को उनकी परफॉर्मेंस के कारण नहीं निकाला जा रहा है बल्कि वो यहां से अपना कामकाज बंद कर रहे हैं क्योंकि उनके ग्राहक सभी ग्राहक अमेरिका में हैं. साथ ही सीईओ ने भारतीय कर्मचारियों के काम की तारीफ भी की और सभी को टैलेंटेड प्रोफेशनल बताया. उन्होंने ये भी कहा कि ये सभी कर्मचारी दूसरी कंपनियों के लिए भी काफी काम के साबित हो सकते हैं.
आगे कहा कि प्रभावित कर्मचारियों को Opendoor कंपनी की ओर से ट्रांजिशन सपोर्ट मिलेगा, जिसमें आउटप्लेसमेंट सर्विस, सेवरेंस पैकेज और अन्य रिसोर्स शामिल हैं. कुछ कर्मचारी खास काम के ट्रांजिशन में सहायता के लिए कुछ समय तक कंपनी के साथ बने रहेंगे.
जानकारी के लिए बता दें कि सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर वाली कंपनी Opendoor को 'iBuyer' मॉडल के रूप में जाना जाता है. इसके जरिए घर के मालिक पारंपरिक तरीके से घर बेचे बिना ही अपनी प्रॉपर्टी के लिए ऑनलाइन कैश ऑफर हासिल कर सकते हैं.