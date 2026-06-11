/Opendoor Laysoff: अमेरिका में हैं सारे ग्राहक... ये कहकर ओपनडोर ने निकाल दिए 250 भारतीय कर्मचारी

Opendoor Laysoff 2026: कभी ईमेल तो कभी ऑफिस बंद होने और कभी अचानक नौकरी से निकाल दिए जाने के नोटिफिकेशन का सामना भारतीय कर्मचारियों को करना पड़ता है. ताजा मामला ओपनडोर कंपनी में काम कर रहे भारतीय कर्मचारियों के साथ हुआ, जब उन्हें कंपनी के सीईओ की ओर से अचानक नौकरी से निकाले जाने की सूचना मिली. अमेरिकी डिजिटल रियल एस्टेट कंपनी ओपनडोर (Opendoor) ने भारत में अपना कामकाज बंद करने का फैसला लिया है. ऐसे में यहां काम करने वाले कर्मचारी प्रभावित हुए हैं. ये घोषणा कंपनी के CEO काज नेजैटियन ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए की है. पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि उनके यहां अमेरिका के ज्यादा ग्राहक हैं और भारत में कामकाज बंद कर रहे हैं.