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Opendoor Laysoff: अमेरिका में हैं सारे ग्राहक... ये कहकर ओपनडोर ने निकाल दिए 250 भारतीय कर्मचारी

Opendoor Laysoff 2026: सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर वाली कंपनी ओपनडोर ने करीब 250 भारतीय कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है. कंपनी का कहना है कि उनके सभी ग्राहक अमेरिका में हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 11, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:52 AM IST
Opendoor Laysoff: अमेरिका में हैं सारे ग्राहक... ये कहकर ओपनडोर ने निकाल दिए 250 भारतीय कर्मचारी
Image Credit: Opendoor Laysoff 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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