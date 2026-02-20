Advertisement
trendingNow13116030
Hindi Newsनौकरीओडिशा में ‘जॉब जैकपॉट’! ग्रुप A-B की 465 वैकेंसी निकली, 20 फरवरी तक फॉर्म भरने का आखिरी मौका

ओडिशा में ‘जॉब जैकपॉट’! ग्रुप A-B की 465 वैकेंसी निकली, 20 फरवरी तक फॉर्म भरने का आखिरी मौका

ओडिशा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ा मौका सामने आया है. Odisha Public Service Commission ने OCS भर्ती 2026 के तहत 465 पदों पर आवेदन मांगे हैं. जो भी पोस्ट के लिए एलिजिबल उम्मीदवार हैं वो 20 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 20, 2026, 07:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ओडिशा में ‘जॉब जैकपॉट’! ग्रुप A-B की 465 वैकेंसी निकली, 20 फरवरी तक फॉर्म भरने का आखिरी मौका

इस भर्ती में ग्रुप A और ग्रुप B के कई अहम पद शामिल हैं. उम्मीदवारों को चयन के लिए 3 चरणों की परीक्षा से गुजरना होगा. आवेदन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है. उम्मीदवारों को समय सीमा से पहले फॉर्म भरना जरूरी है.

भर्ती की पूरी जानकारी
ओडिशा लोक सेवा आयोग ने इस साल 465 सरकारी पदों के लिए भर्ती निकाली है. यह पद काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं. बता दें कि इनमें अलग-अलग सेवाएं शामिल हैं, जैसे ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस (जूनियर ब्रांच), रेवेन्यू सर्विस, टैक्सेशन और अकाउंट्स सर्विस, लेबर सर्विस, एक्साइज सर्विस और टूरिज्म सर्विस आदि. इन पदों में से 104 सीटें महिलाओं के लिए रखी गई हैं ताकि उन्हें बराबरी का मौका मिल सके.

कौन कर सकता है आवेदन
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र 21 से 38 साल के बीच होनी चाहिए. साथ ही किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना जरूरी है. आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि चयन तीन चरणों में किया जाएगा. पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा और अंत में इंटरव्यू लिया जाएगा. जो उम्मीदवार तीनों चरण पास करेंगे उन्हें नौकरी दी जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

सैलरी कितनी मिलेगी
ग्रुप A के पदों पर चुने गए उम्मीदवारों को हर महीने 56,100 रुपये वेतन मिलेगा. वहीं ग्रुप B के पदों के लिए 44,900 रुपये महीने की सैलरी तय की गई है. यह छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है. इस भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 7 जून 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा पूरे राज्य के अलग-अलग केंद्रों पर कराई जाएगी.

आवेदन कैसे करें
उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा. वहां OCS भर्ती से जुड़े सेक्शन में जाकर नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जरूरी जानकारी भरनी होगी और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे अंत में फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट या कॉपी सुरक्षित रखना जरूरी है.

आखिर में आपको बता दें, उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन पूरा कर लें. साथ ही परीक्षा से जुड़ी जानकारी, सिलेबस और अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें जिससे कोई जरूरी जानकारी छूट न जाए.

यह भी पढ़ें: AI Summit 2026 में बड़ा धमाका! सुंदर पिचाई का ऐलान, भारत के युवाओं के लिए Google का AI सर्टिफिकेट

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Opsc ocs recruitment 2026

Trending news

चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
Sir
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
Rajya sabha
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
Odisha news
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
weather update
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
Shillong MP Ricky AJ Syngkon
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान
Kerala
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान
सैम ऑल्टमैन ने बताया, AI समिट में एंथ्रोपिक के CEO का क्यों नहीं पकड़ा हाथ?
OpenAI CEO Sam Altman
सैम ऑल्टमैन ने बताया, AI समिट में एंथ्रोपिक के CEO का क्यों नहीं पकड़ा हाथ?
23 साल की नौकरी और अब इस्तीफा, किस कंपनी में काम कर रही थीं CM फडणवीस की पत्नी
Amruta Fadnavis
23 साल की नौकरी और अब इस्तीफा, किस कंपनी में काम कर रही थीं CM फडणवीस की पत्नी
विशाखापत्तनमः अचानक क्यों गरजने लगे नेवी के हेलिकॉप्टर्स? उमड़ पड़ा लोगों का हुजूम
Andhra Pradesh
विशाखापत्तनमः अचानक क्यों गरजने लगे नेवी के हेलिकॉप्टर्स? उमड़ पड़ा लोगों का हुजूम
मिनट में पूरा होगा दो घंटे का सफर, इस शहर में शुरू होगी देश की पहली एयर टैक्सी सेवा
Air Taxi Services
मिनट में पूरा होगा दो घंटे का सफर, इस शहर में शुरू होगी देश की पहली एयर टैक्सी सेवा