ओडिशा में ‘जॉब जैकपॉट’! ग्रुप A-B की 465 वैकेंसी निकली, 20 फरवरी तक फॉर्म भरने का आखिरी मौका

इस भर्ती में ग्रुप A और ग्रुप B के कई अहम पद शामिल हैं. उम्मीदवारों को चयन के लिए 3 चरणों की परीक्षा से गुजरना होगा. आवेदन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है. उम्मीदवारों को समय सीमा से पहले फॉर्म भरना जरूरी है.

भर्ती की पूरी जानकारी

ओडिशा लोक सेवा आयोग ने इस साल 465 सरकारी पदों के लिए भर्ती निकाली है. यह पद काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं. बता दें कि इनमें अलग-अलग सेवाएं शामिल हैं, जैसे ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस (जूनियर ब्रांच), रेवेन्यू सर्विस, टैक्सेशन और अकाउंट्स सर्विस, लेबर सर्विस, एक्साइज सर्विस और टूरिज्म सर्विस आदि. इन पदों में से 104 सीटें महिलाओं के लिए रखी गई हैं ताकि उन्हें बराबरी का मौका मिल सके.

कौन कर सकता है आवेदन

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र 21 से 38 साल के बीच होनी चाहिए. साथ ही किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना जरूरी है. आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि चयन तीन चरणों में किया जाएगा. पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा और अंत में इंटरव्यू लिया जाएगा. जो उम्मीदवार तीनों चरण पास करेंगे उन्हें नौकरी दी जाएगी.

सैलरी कितनी मिलेगी

ग्रुप A के पदों पर चुने गए उम्मीदवारों को हर महीने 56,100 रुपये वेतन मिलेगा. वहीं ग्रुप B के पदों के लिए 44,900 रुपये महीने की सैलरी तय की गई है. यह छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है. इस भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 7 जून 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा पूरे राज्य के अलग-अलग केंद्रों पर कराई जाएगी.

आवेदन कैसे करें

उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा. वहां OCS भर्ती से जुड़े सेक्शन में जाकर नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जरूरी जानकारी भरनी होगी और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे अंत में फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट या कॉपी सुरक्षित रखना जरूरी है.

आखिर में आपको बता दें, उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन पूरा कर लें. साथ ही परीक्षा से जुड़ी जानकारी, सिलेबस और अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें जिससे कोई जरूरी जानकारी छूट न जाए.

