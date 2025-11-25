Advertisement
OICL Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए सराकरी नौकरी! ओरिएंटल इंश्योरेंस में 300 पदों पर निकली वैकेंसी, जल्द शुरू होंगे आवेदन

OICL AO Recruitment 2025 Vacancy: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AO) के 300 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू किए जाएंगे.

Nov 25, 2025
OICL AO Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AO) के कुल 300 पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 01 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगा और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट orientalinsurance.org.in पर जाकर आवेदन विंडो एक्टिव होने के बाद से तय लास्ट डेट तक कर सकते हैं. 

एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AO) के इन 300 पदों पर निकली वैकेंसी

  • जर्नलिस्ट - 285 पद 

  • हिंदी ऑफिसर - 15 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.

आयु सीमा
उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 30 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

आवेदन शुल्क 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

  • जनरल, OBC, EWS - 1000 रुपए

  • SC, ST, PwBD - 250 रुपए

ये भी पढ़ें: BDL Recruitment 2025: बिना एग्जाम भर्ती! 14 साल वालों के लिए खास मौका, 156 पदों के लिए तुरंत करें आवेदन

चयन प्रक्रिया

  • TIER-1 एग्जाम

  • TIER-2 एग्जाम

  • इंटरव्यू

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

इन दिन होगी परीक्षा

  • TIER-1 एग्जाम - 10 जनवरी, 2026 (टेंटेटिव)

  • TIER-2 एग्जाम - 28 फरवरी, 2026 (टेंटेटिव)

ऐसे कर सकेंगे आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट orientalinsurance.org.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

शॉर्ट नोटिफिकेशन लिंक 

ये भी पढ़ें: SAU Recruitment 2025: 18 से 33 साल वालों के लिए सरकारी नौकरी! 158 पदों पर निकली भर्ती, जानिए कितनी होगी सैलरी

