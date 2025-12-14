OSSC CGL Recruitment 2026: ग्रेजुएट्स के लिए गोल्डन चांस! ग्रुप-बी और सी के 1576 पदों पर बंपर वैकेंसी, जल्द शुरू होंगे आवेदन

OSSC CGL Recruitment 2026 Notification: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग (OSSC) ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन (CGLRE-2025) के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके तहत, ग्रुप-बी और सी के कुल 1,576 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. ओएसएससी द्वारा जारी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट ossc.gov.in पर जाकर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं. वहीं, जिन कैंडिडेट्स से फॉर्म भरते समय कुछ गलती हो जाएगी, उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो 19 दिसंबर, 2025 से 24 जनवरी, 2026 तक खुला रहेगा.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/बोर्ड से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 42 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेटे्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: IOCL Recruitment 2025: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 509 पदों पर भर्ती शुरू, युवाओं के लिए सुनहरा मौका, जल्दी करें आवेदन

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा/ऑनलाइन टेस्ट

स्किल टेस्ट/फिजिकल टेस्ट

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल एग्जामिनेशन

आवेदन शुल्क

जनरल/OBC - 500 रुपये

SC/ST/PwD/महिला - नि:शुल्क

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ossc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: Sarkari Naukri: 55 साल वालों के लिए सरकारी नौकरी! IIT में नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती शुरू, सैलरी 2 लाख से ज्यादा