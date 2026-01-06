OSSSC CRE Recruitment 2026: सरकारी नौकरी का बड़ा ऐलान! 3,250 पदों पर निकली भर्ती, 1.12 लाख तक मिलेगी सैलरी

OSSSC CRE Recruitment 2026 Notification: सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. ओडिशा सब-ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (OSSSC) ने कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन (CRE) के तहत रेवेन्यू इंस्पेक्टर (RI), ICDS सुपरवाइजर सहित विभिन्न 3,250 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज, 7 जनवरी, 2026 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट osssc.gov.in पर तय लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकते हैं.

इन 3,250 पदों पर निकली वैकेंसी

रेवेन्यू इंस्पेक्टर (RI) - 165 पद

ICDS सुपरवाइजर - 286 पद

विलेज ए‍ग्रीकल्‍चर वर्कर (VAW) - 520 पद

जूनियर असिस्‍टेंट (JA) - 1237 पद

असिस्‍टेंट रेवेन्‍यू इंस्‍पेक्‍टर (ARI) - 422 पद

आमीन - 378 पद

स्‍टैटिकल फील्‍ड सर्वेयर (SFS) - 242 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान/यूनिवर्सिटी या बोर्ड से संबंधित पद अनुसार 12वीं/ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ अन्य निर्धारित पात्रता होनी चाहिए.

इतनी होगी मंथली सैलरी

रेवेन्यू ऑफिसर (RI) - 35,400 से 1,12,400 रुपये

ICDS सुपरवाइजर- 35,400 से 1,12,400 रुपये

विलेज एग्रीकल्चर वर्कर (VAW) - 21,700 से 69,100 रुपये

जूनियर असिस्‍टेंट (JA) - 19,900 से 63,200 रुपये

असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर (ARI) - 19,900 से 63,200 रुपये

आमीन - 18,000 से 56,900 रुपये

स्‍टैटिकल फील्‍ड सर्वेयर (SFS)- 18,000 से 56,900 रुपये

आवेदन शुल्क

जनरल/OBC - 500 रुपए

SC/ST/PwD - नि:शुल्क

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

स्किल टेस्ट

मेरिट लिस्ट

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 42 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 01.01.2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

ऐसे करें आवेदन:

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट osssc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

