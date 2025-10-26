Job: यहां निकली पार्ट टाइम नौकरी, हर एक घंटे के मिलेंगे 1000 रुपये; जानें कौन कर सकता अप्लाई?

RBI Bank Medical Consultant Vacancy: भारतीय रिजर्व बैंक ने पार्ट टाइम मेडिकल कंसल्टेंट पोस्ट के लिए भर्ती निकाली है. खबर में पढ़ें इस वैकेंसी के लिए कौन और कैसे अप्लाई कर सकता है.
Part Time Job: अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक () ने पार्ट टाइम बैंक मेडिकल कंसल्टेंट (RBI ) के दो पदों को भरने के लिए वैकेंसी निकाली है. ये भर्ती केवल दो पदों के लिए हैं. अगर आप भी इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट निकाल कर नीचे दिए गए पते पर भेज दें.
ये रहा पता
क्षेत्रीय निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, चौथी मंज़िल, मुख्य कार्यालय भवन, गांधी ब्रिज के पास, अहमदाबाद – 380014.
कौन कर सकता है अप्लाई?
जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इस भर्ती के लिए वो ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनके पास एमबीबीएस (MBBS) की डिग्री हो, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त हो. इसके अलावा जनरल मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके कैंडिडेट्स भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. साथ ही आवेदक के पास एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में किसी अस्पताल या क्लिनिक में कम से कम दो साल का अनुभव होना चाहिए.
कितनी मिलेगी सैलरी?
जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, सेलेक्ट हुए कैंडिडेट को प्रति घंटे 1,000 रुपये सैलरी दी जाएगी. वहीं, मासिक वेतन में से 1,000 प्रति माह conveyance expenses के रूप में और 1,000 प्रति माह मोबाइल खर्च (mobile charges) के लिए दी जाएगी.
कैसे होगा सेलेक्शन?
इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का इंटरव्यू देना होगा. वहीं, दस्तावेज सत्यापन (document verification) होने के बाद कैंडिडेट्स का सेलेक्शन होगा. बता दें, आवेदन भेजने की लास्ट डेट 14 नवंबर 2025 है.