Part Time Job: पढ़ाई के साथ निकालना है जेब खर्च? ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं बेस्ट

Part Time Job: अगर आप पढ़ाई के साथ कमाई करना चाहते हैं तो कुछ ऑप्शन हैं जिसके जरिए आप पैसे कमा सकते हैं. आइए कुछ पार्ट टाइम जॉब जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 14, 2025, 03:03 PM IST
Part Time Job: क्या आप एक स्टूडेंट हैं या फिलहाल सरकारी नौकरी के लिए सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन जेब खर्च निकल जाए, इसके लिए कोई जरिया भी तलाश रहे हैं? तो बिना किसी तनाव के आप कुछ ऑप्शन हैं जिसे अपना सकते हैं. पढ़ने के साथ-साथ कमाई भी हो जाए और आपका ज्यादा समय बर्बाद भी न हो तो ऐसा कुछ आप देख सकते हैं. जी हां, कुछ पार्ट टाइम काम ऐसे भी हैं जिन्हें करके जेब खर्च निकाल सकते हैं. वर्क फ्रॉम होम में पार्ट टाइम वर्क करने पर पैसा भी आ सकेगा और कहीं बाहर आने-जाने के समय की बर्बादी भी नहीं होगी. अपने अनुसार समय को निकाल लें और फिर जब खाली हो तो काम कर लें. आइए कुछ ऐसे ऑप्शन बताते हैं जो एक पढ़ने वाले छात्र के लिए बेस्ट रहेगा.

टीचिंग की पार्ट टाइम जॉब

शिक्षक की नौकरी एक ऐसी नौकरी है जिसमें ज्ञान घटता नहीं बल्कि बढ़ता ही है. अगर दिन में 2 से 4 घंटे ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं या आपके पास कुछ समय होता है और उसे किसी और एक्टिविटी करने में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऑनलाइन टीचिंग का सोच सकते हैं. किसी को ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा सकते हैं या फिर आप जिस सब्जेक्ट में ज्यादा रुचि रखते हैं उस संबंध में पढ़ा सकते हैं. अगर आप प्रतियोगी परीक्षा का ज्ञान रखते हैं तो उसके संबंध में किसी को पढ़ा सकते हैं. ऐसे कई प्लेटफॉर्म भी हैं जो ऑनलाइन टीचिंग की सुविधा प्रदान करते हैं.

फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग

अगर आपको लिखना पसंद है चाहे वो हिंदी भाषा में या अंग्रेजी में या फिर किसी और सब्जेक्ट में तो आप फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग का सोच सकते हैं. अपने मनपसंद भाषा और लोगों की मांग के अनुसार कंटेंट राइटिंग की पार्ट टाइम नौकरी करने का सोच सकते हैं. पढ़ाई के दौरान भी ये किया जा सकता है. अलग-अलग क्षेत्र में नॉलेज भी हासिल कर सकते हैं. साथ ही आपका लिखने का अनुभव भी राइटिंग से बढ़ सकता है.

डेटा एंट्री

आप चाहे किसी भी स्ट्रीम की पढ़ाई करते हैं. अगर टेक्निकल काम का अनुभव है या बेसिक टाइपिंग, कंप्यूटर नॉलेज है तो आपके लिए डेटा एंट्री की पार्ट टाइम जॉब हो सकती है. जरूरी नहीं कि आपके पास इसके लिए पूरे दिन का समय हो, आप रात के समय या सुबह के समय डेटा एंट्री की पार्ट टाइम नौकरी कर सकते हैं.

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा।

part time job

