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विदेश में पढ़ाई के साथ पार्ट-टाइम जॉब? जानिए किन देशों में मिलते हैं सबसे ज्यादा काम के घंटे

Part Time Jobs in Abroad: क्या आप भी विदेश में पढ़ाई के दौरान पार्ट-टाइम जॉब करना चाहते हैं? अगर हां, तो कुछ देशों के नाम आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो छात्रों को पढ़ने के साथ अधिक घंटों तक कमाई का भी मौका देते हैं, आइए जानते हैं वो देश कौन-कौन से हैं?

Written BySimran Singh
Published: Jun 26, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:48 AM IST
विदेश में पढ़ाई के साथ पार्ट-टाइम जॉब? जानिए किन देशों में मिलते हैं सबसे ज्यादा काम के घंटे
Image Credit: part time jobSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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