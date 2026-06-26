Part Time Jobs in Abroad: विदेश में पढ़ाई करने वाले कई छात्र अपनी जेब खर्च और रहने-खाने का खर्च निकालने के लिए पार्ट-टाइम जॉब करते हैं, लेकिन हर देश में छात्रों के लिए काम करने के घंटे अलग-अलग तय होते हैं. कहीं ज्यादा घंटे काम करने की अनुमति मिलती है, तो कहीं कम. इसलिए अगर आप विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, तो ये जानना जरूरी है कि किस देश में पार्ट-टाइम जॉब के लिए सबसे ज्यादा घंटे काम करने का मौका मिलता है. इससे आप पढ़ाई के साथ अच्छी कमाई भी कर सकते हैं और अपने खर्चों को आसानी से संभाल सकते हैं.
सरकारी डेटा के अनुसार 18 लाख से अधिक स्टूडेंट्स विदेश में पढ़ रहे हैं और जिनमें से लगभग 6 लाख ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं. जबकि, लगभग 12 लाख से अधिक छात्र हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं. ऐसे स्टूडेंट्स जो भारत के बाहर विदेश में जाकर डिग्री हासिल करने जाते हैं उन्हें वहां पार्ट-टाइम जॉब की भी इजाजत दी जाती है मगर उसके लिए एक लिमिट होती है. इसका मतलब ये है कि उन्हें कुछ घंटों के लिए ही पार्ट टाइम जॉब करने की अनुमति होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो भारतीय छात्रों को अधिक समय तक काम करने की अनुमति देते हैं. आइए जानते हैं वो कौन-कौन से देश हैं?
कनाडा में अंतरराष्ट्रीय छात्र पढ़ाई के दौरान हर सप्ताह 24 घंटे तक पार्ट-टाइम जॉब कर सकते हैं. छुट्टियों या निर्धारित ब्रेक के समय उनके लिए काम के घंटों की कोई तय सीमा नहीं होती. हालांकि, कैंपस के बाहर काम करने के लिए छात्र के पास मान्य स्टडी परमिट होना चाहिए और वह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन (DLI) में फुल-टाइम पढ़ाई कर रहा होना चाहिए.
अमेरिका में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों को नियमित शैक्षणिक सत्र के दौरान सप्ताह में अधिकतम 20 घंटे पार्ट-टाइम काम करने की अनुमति होती है. वहीं, सेमेस्टर ब्रेक या आधिकारिक अवकाश के समय वे 40 घंटे प्रति सप्ताह तक काम कर सकते हैं. कैंपस के बाहर नौकरी करने के लिए आमतौर पर छात्र का कम से कम एक वर्ष का कोर्स पूरा होना आवश्यक माना जाता है.
ब्रिटेन में पढ़ाई के दौरान भारतीय छात्रों को सप्ताह में 20 घंटे तक काम करने की अनुमति दी जाती है. लेकिन जब विश्वविद्यालय में छुट्टियां या सेमेस्टर ब्रेक होता है, तब वे बिना किसी घंटे की सीमा के काम कर सकते हैं. फुल-टाइम डिग्री या उससे उच्च स्तर के कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्र कैंपस के बाहर भी नौकरी कर सकते हैं. इसके अलावा, यदि किसी कोर्स में वर्क प्लेसमेंट शामिल है, तो छात्रों को उसमें भी भाग लेने की अनुमति मिलती है.
ऑस्ट्रेलिया में अंतरराष्ट्रीय छात्र पढ़ाई के दौरान 15 दिनों में 48 घंटे तक पार्ट-टाइम काम कर सकते हैं. छुट्टियों में फुल-टाइम काम की अनुमति होती है. वहीं, रिसर्च आधारित मास्टर्स और पीएचडी करने वाले छात्रों पर काम के घंटों की कोई सीमा नहीं होती.
नीदरलैंड्स में छात्र पढ़ाई के समय सप्ताह में 16 घंटे तक काम कर सकते हैं. गर्मियों (जून से अगस्त) में फुल-टाइम नौकरी की अनुमति मिलती है. यहां काम करने के लिए वर्क परमिट जरूरी होता है, जिसे आमतौर पर कंपनी बनवाती है.
न्यूजीलैंड में भारतीय छात्र पढ़ाई के दौरान सप्ताह में 20 घंटे तक और छुट्टियों में फुल-टाइम काम कर सकते हैं. ये सुविधा मुख्य रूप से फुल-टाइम कोर्स करने वाले योग्य अंतरराष्ट्रीय छात्रों को दी जाती है.
जर्मनी में छात्र पढ़ाई के दौरान 20 घंटे प्रति सप्ताह और छुट्टियों में 40 घंटे तक काम कर सकते हैं. इसके अलावा साल में 120 पूरे या 240 आधे दिन काम करने की अनुमति होती है. बेहतर नौकरी के लिए जर्मन भाषा आना फायदेमंद माना जाता है.