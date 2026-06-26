सरकारी डेटा के अनुसार 18 लाख से अधिक स्टूडेंट्स विदेश में पढ़ रहे हैं और जिनमें से लगभग 6 लाख ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं. जबकि, लगभग 12 लाख से अधिक छात्र हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं. ऐसे स्टूडेंट्स जो भारत के बाहर विदेश में जाकर डिग्री हासिल करने जाते हैं उन्हें वहां पार्ट-टाइम जॉब की भी इजाजत दी जाती है मगर उसके लिए एक लिमिट होती है. इसका मतलब ये है कि उन्हें कुछ घंटों के लिए ही पार्ट टाइम जॉब करने की अनुमति होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो भारतीय छात्रों को अधिक समय तक काम करने की अनुमति देते हैं. आइए जानते हैं वो कौन-कौन से देश हैं?