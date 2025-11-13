Advertisement
विदेश में जाकर कमाई करने का सपना होगा पूरा… बिना वर्क-परमिट के यहां कर सकते हैं जॉब! जानें नियम और शर्तें

Work Permit for Students: विदेश जाकर कमाई करने का सपना कई देखते हैं और कई भारतीय छात्र विदेश में पढ़ने के साथ अपना जेब खर्च निकालने की भी नौकरी तलाशते हैं. उनमें से एक अगर आप भी हैं तो आपका सपना साकार हो सकता है. आइए जानते हैं किस देश में बिना वर्क-परमिट के नौकरी हासिल कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 13, 2025, 09:22 AM IST
Work Permit for Students: भारतीय छात्रों में कई प्रतिशत ऐसे छात्र हैं जो विदेश जाकर पढ़ाई के साथ कमाई भी करना चाहते हैं. छात्र ऐसी नौकरी की तलाश में रहते हैं जो पार्ट टाइम हो और वो पढ़ने के साथ-साथ काम भी कर सके. हालांकि, हर देश में ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता है. स्टूडेंट वीजा पर वर्क-परमिट नहीं मिलता है. यहां तक कि ऐसा करता कोई पाया जाता है तो उससे स्टूडेंट परमिट ही छीन लिया जाता है और उसे रद्द कर दिया जाता है. अगर आप उन छात्रों में से हैं जो ऑफ-कैंपस नौकरी की तलाश कर रहे हैं और पढ़ाई के साथ कमाई करना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं कि किस देश में बिना वर्क परमिट के नौकरी करने का मौका मिलता है

स्टूडेंट वीजा पर वर्क-परमिट!

हायर एजुकेशन के लिए सबसे टॉप देशों में से एक कनाडा है. यहां पर लाखों की संख्या में विदेशी छात्र आते हैं. ये देश छात्रों को पार्ट टाइम नौकरी देने की इजाजत के लिए भी जाना जाता है. हालांकि, इसके लिए कुछ नियम और शर्तें लागू हैं. इसे अपनाकर छात्रों को स्टूडेंट वीजा पर वर्क-परमिट हासिल हो जाता है. ऐसे में ऑफ-कैंपस जॉब करने की भी अनुमति मिलती है.

घंटे के हिसाब से होती है कमाई

कनाडा के बारे में जानकारी रखने वाले ये तो अच्छे से जानते होंगे कि यहां नौकरी के दौरान प्रति घंटे के हिसाब से सैलरी दी जाती है. ये नियम छात्रों के लिए भी लागू होता है. इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटिजनशिप कनाडा (IRCC) की मानें तो भारतीय छात्र अगर कनाडा में ऑफ कैंपस जॉब करना चाहते हैं तो हर सप्ताह 24 घंटे तक की इजाजत मिलती है. ये नियम कनाडा में हर विदेशी छात्र के लिए है. इससे पहले हफ्ते में सिर्फ 20 घंटे की नौकरी करने की इजाजत दी जाती थी.

किन छात्रों के लिए लागू है नियम?

कनाडा में ये नियम केवल डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन (DLI) में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों के लिए है. यहां की सरकार विदेशी छात्रों को सिर्फ इसलिए वर्क-परमिट देती है कि वो अपने रहने-खाने समेत अन्य सुविधा के खर्च का जुगाड़ कर पाएं. साथ की साथ छात्रों को कनाडा में नौकरी करने का भी अनुभव हासिल हो सके.

न करें ये गलती

विदेशी छात्रों को बस कनाडा में नौकरी करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि उन्हें किसी भी हाल में हफ्ते में 24 घंटे से ज्यादा समय तक काम नहीं करना है. अगर 6 दिन में 4 घंटे काम करेंगे तो 24 घंटे हो जाएंगे. अगर 24 घंटे से टाइम अधिक बढ़ जाएगा तो कनाडा सरकार स्टूडेंट वीजी को रद्द कर देगी और आपको अपने देश वापस भेज दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें- Abroad Study: जरा संभलकर... कनाडा पढ़ने जाने का है प्लान, तो एक गलती से पानी में डूब न जाएं सारे पैसे! जान लें क्या होता है DLI

