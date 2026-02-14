District Court Recruitment 2026: बस दो दिन बाकी, फटाफट जिला कोर्ट भर्ती के लिए करें अप्लाई

District Court Recruitment 2026: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले ऐसे उम्मीदवार जो जिला कोर्ट में काम करना चाहते हैं उनके लिए एक खास अवसर जज के साथ काम करने का है. पटियाला डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज ऑफिस में कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया जा रहा है. स्टेनोग्राफर और क्लर्क पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. लास्ट डेट बहुत नजदीक है इसलिए जल्द से जल्द आवेदन करें. आइए योग्यता, आयु सीमा, सैलरी, चयन प्रोसेस और आवेदन का तरीका जानते हैं.

पटियाला कोर्ट भर्ती के आवेदन की लास्ट डेट?

पटियाला कोर्ट ने क्लर्क और स्टेनोग्राफर ग्रेड-III (adhoc) पदों के लिए कुल 48 वैकेंसी निकाली है. पटियाला जिला न्यायालय क्लर्क भर्ती 2026 या पटियाला जिला न्यायालय स्टेनो भर्ती 2026 के आवेदन करने की लास्ट डेट 17 फरवरी 2026 है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. पटियाला कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट patiala.dcourts.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

कितनी आयु सीमा?

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है वो आवेदन कर सकते हैं लेकिन 37 साल अधिकतम उम्र है. इससे ऊपरी उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे. आरक्षित वर्गों को ऊपरी उम्र में नियम के अनुसार छूट मिलेगी.

किन योग्यता की जरूरत?

पटियाला कोर्ट में क्लर्क और स्टेनोग्राफर ग्रेड-III पदों के लिए अलग-अलग योग्यताएं मान्य हैं. क्लर्क भर्ती के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी की B.A या B.Sc डिग्री मान्य हैं. साथ ही जरूरी है कि उम्मीदवार ने 10वीं तक की पढ़ाई पंजाबी विषय के साथ की हो. साथ में कंप्यूटर ऑपरेशंस का ज्ञान हो. वहीं, स्टेनोग्राफर पद के लिए भी B.A या B.Sc डिग्री मान्य है लेकिन कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. इसके अलावा वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट पर काम करना पता होना चाहिए. इतना ही नहीं उम्मीदवार के लिए इंग्लिश शॉर्टहैंड में 80 WPM डिक्टेशन पास और ट्रांसक्राइब 20 WPM की स्पीड में पास होना जरूरी है.

कैसे करें आवेदन?

पटियाला कोर्ट में क्लर्क और स्टेनोग्राफर ग्रेड-III पदों की भर्ती के आवेदन के लिए फॉर्म को डाउनलोड करना होगा. इस जिला कार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट patiala.dcourts.gov.in पर फॉर्म फॉर्मेट मिलेगा जिसे डाउनलोड करने के बाद पेन से भरना होगा. फॉर्म में मांगी जा रही सभी डिटेल्स को हाथों से भरने के बाद पासपोर्ट साइज तस्वीर चिपकाएं. अपना सिग्नेचर भी कर दें और फिर फॉर्म को स्पीड पोस्ट करना होगा. लास्ट डेट से पहले स्पीड पोस्ट के जरिए फॉर्म को भेजना होगा. इसके बाद आप भर्ती परीक्षा के लिए योग्य माने जाएंगे. लिखित परीक्षा के दौरान जनरल नॉलेज और इंग्लिश कम्पोजीशन के 50-50 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे जिसमें कम से कम 33 अंक हासिल करने वाला उम्मीदवार पास माना जाएगा.

चयन प्रक्रिया और सैलरी?

लिखित परीक्षा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट या इंटरव्यू के माध्यम से उम्मीदवार आवेदन के लिए योग्य माने जाएंगे. चयनित उम्मीदवार को हर महीने 29,200 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी. पटियाला कोर्ट में 48 क्लर्क और स्टेनोग्राफर ग्रेड-III (adhoc) भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

