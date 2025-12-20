Advertisement
Hindi NewsनौकरीPGCIL Recruitment 2025: सीएस वालों के लिए सरकारी नौकरी... 31 दिसंबर तक भर्ती के लिए आवेदन का मौका, जानें तरीका

PGCIL Recruitment 2025: सीएस वालों के लिए सरकारी नौकरी... 31 दिसंबर तक भर्ती के लिए आवेदन का मौका, जानें तरीका

PGCIL Recruitment 2025: क्या आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं? नए साल 2026 से पहले सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 31 दिसंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 20, 2025, 08:18 AM IST
PGCIL Recruitment 2025: सीएस वालों के लिए सरकारी नौकरी... 31 दिसंबर तक भर्ती के लिए आवेदन का मौका, जानें तरीका

PGCIL Recruitment 2025: भारत सरकार की प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी, पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भर्ती निकली है. यहां कंपनी सेक्रेटरी (CS) की पोस्ट पर भर्ती की जा रही है. ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए एप्लिकेशन विंडो को 31 दिसंबर 2025 तक ओपन रखी जाएगी. आवेदन के लिए किन-किन योग्यता की जरूरत है? कितनी आवेदन फीस है और क्या आवेदन प्रोसेस है? आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं.

किन योग्यता की जरूरत?

  • किसी कंपनी में सीएस में न्यूनतम 1 साल का अनुभव जरूरी.
  • इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया में एसोसिएट मेंबरशिप होना जरूरी.
  • उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 29 साल तक की होनी चाहिए.

कितनी है आवेदन फीस?

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. सामान्य वर्ग के लिए आवेदन का शुल्क 400 रुपये है. जबकि, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क नहीं है. बिना फीस के आवेदन कर सकते हैं.

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले पावरग्रिड की ऑफिशियल वेबसाइट powergrid.in पर जाएं.
  2. होम पेज पर करियर सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. यहां Job Opportunities ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करें.
  4. इसके बाद Openings पर क्लिक करें और भर्ती संबंधित लिंक शो हो जाएगा.
  5. क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाएं और फिर लॉगिन करें.
  6. इसके बाद आवेदन पत्र शो हो जाएगा उसमें मांगी जा रही डिटेल्ट को दर्ज करें.
  7. डॉक्टूमेंट और आवेदन शुल्क को जमा करने बाद फॉर्म सब्मिट कर दें.
  8. एक बार फॉर्म का प्रीव्यू कर लें और फिर सब्मिट करने के बाद प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

