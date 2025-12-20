PGCIL Recruitment 2025: सीएस वालों के लिए सरकारी नौकरी... 31 दिसंबर तक भर्ती के लिए आवेदन का मौका, जानें तरीका

PGCIL Recruitment 2025: क्या आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं? नए साल 2026 से पहले सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 31 दिसंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं.
PGCIL Recruitment 2025: भारत सरकार की प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी, पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भर्ती निकली है. यहां कंपनी सेक्रेटरी (CS) की पोस्ट पर भर्ती की जा रही है. ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए एप्लिकेशन विंडो को 31 दिसंबर 2025 तक ओपन रखी जाएगी. आवेदन के लिए किन-किन योग्यता की जरूरत है? कितनी आवेदन फीस है और क्या आवेदन प्रोसेस है? आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं.
किन योग्यता की जरूरत?
कितनी है आवेदन फीस?
योग्य और इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. सामान्य वर्ग के लिए आवेदन का शुल्क 400 रुपये है. जबकि, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क नहीं है. बिना फीस के आवेदन कर सकते हैं.
कैसे करें आवेदन?
