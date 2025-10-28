Advertisement
PGCIL Recruitment 2025: कानून की डिग्री वालों की बल्ले-बल्ले! यहां मिल रही है सरकारी नौकरी, 160000 रुपये तक होगी सैलरी

PGCIL Recruitment 2025: भारत सरकार की महारत्न कंपनियों में से एक पावरग्रिड ने नई भर्ती निकाली है जिसके तहत लॉ वालों को सरकारी नौकरी हासिल हो सकती है. आइए सैलरी, योग्यता, आवेदन प्रोसेस जैसी जानकारी जानते हैं.

Oct 28, 2025
PGCIL Recruitment 2025: क्या आप भी उनमें से हैं जिनके हाथ में कानून की डिग्री है लेकिन नौकरी का ऑफर लेटर नहीं है? तो ऐसे एलएलबी कर चुके लोगों के लिए नई भर्ती निकल चुकी है. भारत सरकार की महारत्न कंपनियों में से एक ने लॉ ऑफिसर ट्रेनी पद के लिए भर्ती की जा रही है. पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) की ओर से नई भर्ती निकाली गई है. इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. जल्द ही आवेदन की शुरुआत होगी. आइए जानते हैं कि कब से कब तक भर्ती के लिए आवेदन शुरू होंगे. किन योग्यता की जरूरत होगी? आवेदन के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी? आइए चयनित से लेकर सैलरी पैकेज तक के बारे मे जानते हैं

पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में बतौर ऑफिसर ट्रेनी नियुक्ति मिल सकेगी. इस भर्ती के लिए 14 नवंबर 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाकर अप्लाई कर सकेंगे. आवेदन की आखिरी तारीख 5 दिसंबर 2025 है.

किन योग्यता की जरूरत?

  • किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी का फुल टाइम 3 साल का एलएलबी कोर्स किया हो. इसके अलावा 5 साल का लॉ या एलएलबी कोर्स करने वाले उम्मीदवार जिनके न्यूनतम अंक 60 प्रतिशत हो वो आवेदन कर सकते हैं.
  • योग्य और इच्छुक उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 28 वर्ष होनी चाहिए. ऊपरी उम्र में सरकारी नियम अनुसार आरक्षित श्रेणी वालों को छूट मिल सकती है.

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले पावरग्रिड की ऑफिशियल वेबसाइट- www.powergrid.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर करियर सेक्शन दिखेगा वहां जॉब ऑपर्च्युनिटी ऑप्शन पर जाएं.
  3. इसके बाद ओपनिंग में भर्ती से संबंधित लिंक शो हो जाएगा उस पर क्लिक करें.
  4. पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर लें और मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर करें.
  5. फिर से लॉगिन करने के स्क्रीन पर रिक्रूटमेंट्स की डिटेल्स शो होगी.
  6. ऑफिसर ट्रेनी लॉ भर्ती के लिंक पर ‘Apply Online’ शो होगा उस पर क्लिक करें.
  7. यहां सभी मांगी जा रही जानकारी को भर दें और डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें.
  8. लेटेस्ट फोटोग्राफ और हस्ताक्षर का स्कैन भी अपलोड करना है.
  9. आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद फॉर्म को सबमिट करें.
  10. आवेदन पत्र के कंफर्मेशन का प्रिंट आउट निकाल लें और डाउनलोड भी कर लें.

क्या है चयन प्रक्रिया और सैलरी?

CLAT-2026 के आधार पर इंटरव्यू और जीडी के लिए उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट होंगे. इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर नियुक्ति होगी. ट्रेनिंग के दौरान 40 हजार रुपये प्रति माह बेसिक सैलरी दी जाएगी. हालांकि, जब ट्रेनिंग की अवधि पूरी हो जाएगी तो उम्मीदवार को 50,000 रुपये से 1,60,000 रुपये तक प्रति माह सैलरी मिल सकती है.

Simran Singh

