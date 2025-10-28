PGCIL Recruitment 2025: कानून की डिग्री वालों की बल्ले-बल्ले! यहां मिल रही है सरकारी नौकरी, 160000 रुपये तक होगी सैलरी

PGCIL Recruitment 2025: भारत सरकार की महारत्न कंपनियों में से एक पावरग्रिड ने नई भर्ती निकाली है जिसके तहत लॉ वालों को सरकारी नौकरी हासिल हो सकती है. आइए सैलरी, योग्यता, आवेदन प्रोसेस जैसी जानकारी जानते हैं.
PGCIL Recruitment 2025: क्या आप भी उनमें से हैं जिनके हाथ में कानून की डिग्री है लेकिन नौकरी का ऑफर लेटर नहीं है? तो ऐसे एलएलबी कर चुके लोगों के लिए नई भर्ती निकल चुकी है. भारत सरकार की महारत्न कंपनियों में से एक ने लॉ ऑफिसर ट्रेनी पद के लिए भर्ती की जा रही है. पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) की ओर से नई भर्ती निकाली गई है. इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. जल्द ही आवेदन की शुरुआत होगी. आइए जानते हैं कि कब से कब तक भर्ती के लिए आवेदन शुरू होंगे. किन योग्यता की जरूरत होगी? आवेदन के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी? आइए चयनित से लेकर सैलरी पैकेज तक के बारे मे जानते हैं
पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में बतौर ऑफिसर ट्रेनी नियुक्ति मिल सकेगी. इस भर्ती के लिए 14 नवंबर 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाकर अप्लाई कर सकेंगे. आवेदन की आखिरी तारीख 5 दिसंबर 2025 है.
किन योग्यता की जरूरत?
कैसे करें आवेदन?
क्या है चयन प्रक्रिया और सैलरी?
CLAT-2026 के आधार पर इंटरव्यू और जीडी के लिए उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट होंगे. इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर नियुक्ति होगी. ट्रेनिंग के दौरान 40 हजार रुपये प्रति माह बेसिक सैलरी दी जाएगी. हालांकि, जब ट्रेनिंग की अवधि पूरी हो जाएगी तो उम्मीदवार को 50,000 रुपये से 1,60,000 रुपये तक प्रति माह सैलरी मिल सकती है.
