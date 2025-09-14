PGCIL Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, पावरग्रिड कॉर्पोरेशन में निकली भर्तियां, कल से शुरू होंगे आवेदन

PGCIL Apprentice Recruitment 2025: पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) ने ट्रेड अप्रेंटिसशिप के विभिन्न पदों पर नई भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 अक्टूबर, 2025 है.
PGCIL Trade Apprenticeship Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) ने ट्रेड अप्रेंटिसशिप के अलग-अलग पदों पर नई भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए योगय और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट powergrid.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया कल यानी 15 सितंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो कैंडिडेट अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वे लास्ट डे से पहले आवेदन कर दें.
एजुकेशन क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 10 की डिग्री का होना अनिवार्य है. वहीं, ITI बीई/ बीटेक/ बीएससी और संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा, आदि करने वाले कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं.
आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवार का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 24 साल निर्धारित किया गया है.
आवेदन शुल्क
अप्लाई करने वाले सभी वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है.
सैलरी
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में ट्रेड अप्रेंटिसशिप के पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों की सैलरी 13,500 से 17,500 रुपये प्रति महीने होगी.
चयन प्रक्रिया
शॉर्टलिस्टिंग
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
मेडिकल एग्जाम
ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.
उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट powergrid.in पर जाएं.
होम पेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.
इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.
फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.
मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.
फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.
लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.
