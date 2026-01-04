PGIMER Recruitment 2026: कम उम्र में हाई सैलरी जॉब का मौका! 50+ पदों पर भर्ती शुरू, 18 से 35 साल वाले फटाफट करें आवेदन

Advertisement
PGIMER Recruitment 2026 Vacancy: पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) ने ग्रुप-A, B और C के विभिन्न 59 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट pgimer.edu.in पर 16 फरवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 04, 2026, 08:03 PM IST
PGIMER Recruitment 2026 Notification: सरकारी संस्थान में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER), चंडीगढ़ में ग्रुप-A, B और C के विभिन्न 55 पदों के साथ PGI सैटेलाइट सेंटर, संगरूर, पंजाब में ग्रुप-C के 4 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 01 जनवरी, 2026 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट pgimer.edu.in पर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं. 

PGIMER, चंडीगढ़ में ग्रुप-A, B और C के इन 55 पदों पर निकली वैकेंसी

  • ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर : 01 पद

  • स्टोर कीपर : 06 पद

  • जूनियर इंजीनियर (सिविल) : 04 पद

  • जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) : 01 पद

  • जूनियर इंजीनियर (रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग) : 01 पद

  • जूनियर इंजीनियर (हॉर्टिकल्चर) : 01 पद

  • फार्मासिस्ट ग्रेड-II : 02 पद

  • रिसेप्शनिस्ट : 03 पद

  • सेनेटरी इंस्पेक्टर  ग्रेड-II : 03 पद

  • जूनियर फोटोग्राफी : 01 पद

  • डेंटल मैकेनिक ग्रेड-II : 01 पद

  • हैंड प्रोस्थेसिस तकनीशियन : 01 पद

  • डॉर्क रूम असिस्टेंट ग्रेड-III : 05 पद

  • एनिमल कीपर : 01 पद

  • CSR असिस्टेंट ग्रेड-II : 04 पद

  • तकनीशियन ग्रेड-IV (मैनिफोल्ड रूम/प्लांट) : 02 पद

  • स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड : 01 पद

  • तकनीशियन ग्रेड-I (लॉन्ड्री) : 11 पद

  • सिक्योरिटी गार्ड ग्रेड-II : 06 पद

PGI सैटेलाइट सेंटर, संगरूर, पंजाब में ग्रुप-C के इन 4 पदों पर निकली वैकेंसी

  • लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रेड-II : 2 पद

  • CSR असिस्टेंट ग्रेड-II : 01 पद

  • तकनीशियन ग्रेड-IV (मैनिफोल्ड रूम/प्लांट) : 01 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार 10वीं, 12वीं,  ITI, B.Sc, डिप्लोमा, MBA/PGDM, PG डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ अन्य निर्धारित पात्रता होनी चाहिए. 

आयु सीमा 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

ये भी पढ़ें: BEML Recruitment 2025: 50 की उम्र में सरकारी जॉब का मौका! SC, ST और OBC उम्मीदवारों के लिए भर्ती शुरू, 2.4 लाख तक होगी सैलरी

इतनी होगी मंथली सैलरी

  • ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर : 67,700 से 2,08,700 रुपये

  • स्टोर कीपर : 35,400 से 1,12,400 रुपये

  • जूनियर इंजीनियर (सिविल) : 35,400 से 1,12,400 रुपये

  • जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) : 35,400 से 1,12,400 रुपये

  • जूनियर इंजीनियर (रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग) : 35,400 से 1,12,400 रुपये

  • जूनियर इंजीनियर (हॉर्टिकल्चर) : 35,400 से 1,12,400 रुपये

  • फार्मासिस्ट ग्रेड-II : 29,200 से 92,300 रुपये 

  • रिसेप्शनिस्ट : 29,200 से 92,300 रुपये

  • सेनेटरी इंस्पेक्टर  ग्रेड-II : 29,200 से 92,300 रुपये

  • जूनियर फोटोग्राफर : 29,200 से 92,300 रुपये

  • डेंटल मैकेनिक ग्रेड-II : 25,500 से 81,100 रुपये 

  • हैंड प्रोस्थेसिस तकनीशियन : 25,500 से 81,100 रुपये

  • डॉर्क रूम असिस्टेंट ग्रेड-III : 19,900 से 63,200 रुपये 

  • एनिमल कीपर : 19,900 से 63,200 रुपये

  • CSR असिस्टेंट ग्रेड-II : 19,900 से 63,200 रुपये

  • तकनीशियन ग्रेड-IV (मैनिफोल्ड रूम/प्लांट) : 19,900 से 63,200 रुपये

  • स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड : 19,900 से 63,200 रुपये

  • लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रेड-II : 19,900 से 63,200 रुपये

  • तकनीशियन ग्रेड-I (लॉन्ड्री) : 18,000 से 56,900 रुपये 

  • सिक्योरिटी गार्ड ग्रेड-II : 18,000 से 56,900 रुपये 

चयन प्रक्रिया 

  • कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT)

  • स्किल टेस्ट / फिजिकल टेस्ट / इंटरव्यू (पद अनुसार)

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

  • मेडिकल एग्जामिनेशन

  • शॉर्टलिस्टिंग

आवेदन शुल्क

  • जनरल/ OBC/ EWS - 1500 रुपये 

  • SC/ ST - 800 रुपये 

ऐसे करें आवेदन-
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pgimer.edu.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • फॉर्म में मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

ये भी पढ़ें: BEL Recruitment 2026: भारत सरकार की कंपनी में ट्रेनी इंजीनियर और ऑफिसर पदों पर आवेदन शुरू, युवाओं के लिए सुनहरा मौका, जानें सैलरी

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

