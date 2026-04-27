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Hindi Newsनौकरी10वीं पास युवाओं की चमकी किस्मत! PM इंटर्नशिप स्कीम में हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये; देखें पूरी डिटेल

10वीं पास युवाओं की चमकी किस्मत! PM इंटर्नशिप स्कीम में हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये; देखें पूरी डिटेल

pm internship scheme 2026: पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2026 के तहत 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट युवाओं को 12 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ 5000 रुपये महीने स्टाइपेंड और बीमा कवर दिया जा रहा है. इच्छुक उम्मीदवार PMIS पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बशर्ते वे किसी फुल-टाइम पढ़ाई या नौकरी में न हों.

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 27, 2026, 09:09 PM IST
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10वीं पास युवाओं की चमकी किस्मत! PM इंटर्नशिप स्कीम में हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये; देखें पूरी डिटेल

pm internship scheme 2026: केंद्र सरकार की पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2026 युवाओं के लिए एक बड़ा मौका बनकर सामने आई है. इस योजना का मकसद साफ है. युवाओं को पढ़ाई के साथ-साथ असली काम का अनुभव देना. खास बात यह है कि इसमें 10वीं पास युवा भी आवेदन कर सकते हैं. ये स्कीम उन लोगों के लिए है. जो अभी न तो किसी फुल-टाइम पढ़ाई में हैं. और न ही किसी नौकरी में लगे हैं. यानी ऐसे युवा जो अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं. उनके लिए यह एक अच्छा प्लेटफॉर्म है.

इस योजना की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत की गई है. इसका ऐलान बजट 2024-25 में हुआ था. सरकार चाहती है कि युवा सिर्फ किताबों तक सीमित न रहें. बल्कि उन्हें असली वर्कप्लेस का अनुभव मिले. इससे उनकी स्किल बेहतर होगी. और नौकरी पाने में आसानी होगी. यही वजह है कि इस स्कीम को खास तौर पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर फोकस करके बनाया गया है.

कितनी योग्यता होनी चाहिए?

अगर योग्यता की बात करें, तो आवेदन करने वाला भारत का नागरिक होना चाहिए. उसके पास कम से कम 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. लेकिन एक जरूरी शर्त है. उम्मीदवार किसी फुल-टाइम पढ़ाई या नौकरी में नहीं होना चाहिए. हालांकि जो छात्र ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं. वे इसमें आवेदन कर सकते हैं. इससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका देने की कोशिश की गई है.

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इंटर्नशिप में क्या-क्या होगा?

इस इंटर्नशिप की अवधि अधिकतम 12 महीने होगी. इसमें आधे से ज्यादा समय कंपनी या वर्कप्लेस पर बिताना जरूरी होगा. यानी आपको सिर्फ थ्योरी नहीं. बल्कि असली काम सीखने का मौका मिलेगा. इंटर्नशिप के दौरान हर महीने 5000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा. इसमें 4500 रुपये सरकार की तरफ से सीधे बैंक खाते में आएंगे. और 500 रुपये कंपनी देगी. इसके अलावा शुरुआत में 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता भी मिलेगी. साथ ही इंटर्नशिप के दौरान बीमा कवर भी दिया जाएगा.

 पूरी तरह ऑनलाइन है ये प्रक्रिया

आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. उम्मीदवार को PMIS पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद अपनी प्रोफाइल और पढ़ाई से जुड़ी जानकारी भरनी होगी. एक खास बात यह है कि आप एक से ज्यादा इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं. सिस्टम आपकी प्रोफाइल के हिसाब से सही अवसर से मैच करेगा. कुल मिलाकर यह योजना युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है. इससे पढ़ाई और नौकरी के बीच का अंतर कम होगा. और देश को एक कुशल वर्कफोर्स मिलेगी.

ये भी पढ़ें- BPCL Recruitment 2026: भारत पेट्रोलियम में लाखों रुपये तक सैलरी वाली नौकरी! 200+ वैकेंसी, लास्ट डेट से लेकर आवेदन प्रोसेस यहां

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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